В городе ХМАО ввели противопожарный режим

23 января 2023 в 15:57 Размер текста - 17 +

В Советском ввели особый противопожарный режим Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В городе Советский (ХМАО) из-за большого количества пожаров был особый введен противопожарный режим. Об этом рассказали на официальной странице муниципальных властей «Администрация Советского района» соцсети «ВКонтакте». «Особый противопожарный режим действует с 23 января по 28 февраля 2023 года. В этот период на территории города Советский будет реализован дополнительный комплекс профилактических мероприятий, включающий усиление информирования населения о правилах пожарной безопасности в жилье, организацию рейдов и проверок», — сказано в сообщении мэрии. И добавили, что за первый месяц 2023 года в городе уже произошло шесть пожаров, из которых четыре — в жилье. Ранее URA.RU писало, что летом в ХМАО из-за лесных пожаров был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Тогда горело свыше трех с половиной тысяч гектаров леса. А трем регионам округа грозила катастрофа.

В городе Советский (ХМАО) из-за большого количества пожаров был особый введен противопожарный режим. Об этом рассказали на официальной странице муниципальных властей «Администрация Советского района» соцсети «ВКонтакте». «Особый противопожарный режим действует с 23 января по 28 февраля 2023 года. В этот период на территории города Советский будет реализован дополнительный комплекс профилактических мероприятий, включающий усиление информирования населения о правилах пожарной безопасности в жилье, организацию рейдов и проверок», — сказано в сообщении мэрии. И добавили, что за первый месяц 2023 года в городе уже произошло шесть пожаров, из которых четыре — в жилье. Ранее URA.RU писало, что летом в ХМАО из-за лесных пожаров был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Тогда горело свыше трех с половиной тысяч гектаров леса. А трем регионам округа грозила катастрофа.