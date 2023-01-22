22 января 2023
21 января 2023

В городе ХМАО ввели противопожарный режим

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Пожар в спортивной детской школе. Курган, пожар, задымление, пожарные, дюсш 1, детская спортивная школа имени семенова
В Советском ввели особый противопожарный режим Фото:

В городе Советский (ХМАО) из-за большого количества пожаров был особый введен противопожарный режим. Об этом рассказали на официальной странице муниципальных властей «Администрация Советского района» соцсети «ВКонтакте».

«Особый противопожарный режим действует с 23 января по 28 февраля 2023 года. В этот период на территории города Советский будет реализован дополнительный комплекс профилактических мероприятий, включающий усиление информирования населения о правилах пожарной безопасности в жилье, организацию рейдов и проверок», — сказано в сообщении мэрии. И добавили, что за первый месяц 2023 года в городе уже произошло шесть пожаров, из которых четыре — в жилье.

Ранее URA.RU писало, что летом в ХМАО из-за лесных пожаров был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Тогда горело свыше трех с половиной тысяч гектаров леса. А трем регионам округа грозила катастрофа.

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В городе Советский (ХМАО) из-за большого количества пожаров был особый введен противопожарный режим. Об этом рассказали на официальной странице муниципальных властей «Администрация Советского района» соцсети «ВКонтакте». «Особый противопожарный режим действует с 23 января по 28 февраля 2023 года. В этот период на территории города Советский будет реализован дополнительный комплекс профилактических мероприятий, включающий усиление информирования населения о правилах пожарной безопасности в жилье, организацию рейдов и проверок», — сказано в сообщении мэрии. И добавили, что за первый месяц 2023 года в городе уже произошло шесть пожаров, из которых четыре — в жилье. Ранее URA.RU писало, что летом в ХМАО из-за лесных пожаров был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Тогда горело свыше трех с половиной тысяч гектаров леса. А трем регионам округа грозила катастрофа.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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