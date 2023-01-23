В Екатеринбурге в ДТП пострадала 10-летняя девочка. Фото

24 января 2023 в 04:56 Размер текста - 17 +

В результате аварии пострадала 10-летняя девочка, сидевшая на переднем сиденье бе детского кресла Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Екатеринбуржец на KIA Optima не уступил дорогу женщине на Audi Q3 и попал в ДТП. В результате аварии пострадала водитель-женщина и ее 10-летняя дочь, которая сидела на переднем сиденье без детского кресла, сообщили корреспонденту URA.RU в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. «Водитель KIA Optima не уступил дорогу при перестроении Audi Q3, которая двигалась в попутном направлении. В ДТП пострадала женщина на Audi и ее 10-летняя дочь, которая сидела на переднем сиденье без детского кресла», — рассказали в пресс-службе ведомства. Авария произошла примерно в 21:20 возле дома на улице Репина, 151. Водитель KIA в момент ДТП был трезв, по его словам, он допустил столкновение из-за того, что не справился с управлением. « Госавтоинспекция напоминает, дети от 7 до 11 лет включительно на переднем сиденье также должны быть пристегнуты с использованием автокресла или бустера», — добавили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

Екатеринбуржец на KIA Optima не уступил дорогу женщине на Audi Q3 и попал в ДТП. В результате аварии пострадала водитель-женщина и ее 10-летняя дочь, которая сидела на переднем сиденье без детского кресла, сообщили корреспонденту URA.RU в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. «Водитель KIA Optima не уступил дорогу при перестроении Audi Q3, которая двигалась в попутном направлении. В ДТП пострадала женщина на Audi и ее 10-летняя дочь, которая сидела на переднем сиденье без детского кресла», — рассказали в пресс-службе ведомства. Авария произошла примерно в 21:20 возле дома на улице Репина, 151. Водитель KIA в момент ДТП был трезв, по его словам, он допустил столкновение из-за того, что не справился с управлением. « Госавтоинспекция напоминает, дети от 7 до 11 лет включительно на переднем сиденье также должны быть пристегнуты с использованием автокресла или бустера», — добавили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.