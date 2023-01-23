23 января 2023

В Екатеринбурге в ДТП пострадала 10-летняя девочка. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В результате аварии пострадала 10-летняя девочка, сидевшая на переднем сиденье бе детского кресла Фото:

Екатеринбуржец на KIA Optima не уступил дорогу женщине на Audi Q3 и попал в ДТП. В результате аварии пострадала водитель-женщина и ее 10-летняя дочь, которая сидела на переднем сиденье без детского кресла, сообщили корреспонденту URA.RU в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

«Водитель KIA Optima не уступил дорогу при перестроении Audi Q3, которая двигалась в попутном направлении. В ДТП пострадала женщина на Audi и ее 10-летняя дочь, которая сидела на переднем сиденье без детского кресла», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Авария произошла примерно в 21:20 возле дома на улице Репина, 151. Водитель KIA в момент ДТП был трезв, по его словам, он допустил столкновение из-за того, что не справился с управлением. « Госавтоинспекция напоминает, дети от 7 до 11 лет включительно на переднем сиденье также должны быть пристегнуты с использованием автокресла или бустера», — добавили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

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Екатеринбуржец на KIA Optima не уступил дорогу женщине на Audi Q3 и попал в ДТП. В результате аварии пострадала водитель-женщина и ее 10-летняя дочь, которая сидела на переднем сиденье без детского кресла, сообщили корреспонденту URA.RU в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. «Водитель KIA Optima не уступил дорогу при перестроении Audi Q3, которая двигалась в попутном направлении. В ДТП пострадала женщина на Audi и ее 10-летняя дочь, которая сидела на переднем сиденье без детского кресла», — рассказали в пресс-службе ведомства. Авария произошла примерно в 21:20 возле дома на улице Репина, 151. Водитель KIA в момент ДТП был трезв, по его словам, он допустил столкновение из-за того, что не справился с управлением. « Госавтоинспекция напоминает, дети от 7 до 11 лет включительно на переднем сиденье также должны быть пристегнуты с использованием автокресла или бустера», — добавили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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