Сотни тысяч свердловчан не могут выехать за пределы РФ из-за долгов

Порядка 200 тысяч жителей Свердловской области не выезжают за границу РФ из-за долгов

24 января 2023 в 10:10 Размер текста - 17 +

Более 10 тысяч жителей Свердловской области являются должниками по алиментам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Порядка 200 тысяч свердловчан не могут выехать за пределы Российской Федерации из-за долгов. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УФССП по Свердловской области. «Примечательно, что из 200 тысяч жителей Свердловской области, 11,5 тысяч должники по алиментам. Сумма задолженности по исполнительным производствам составляет около 37 млрд рублей», — сказано в сообщении. Всего за 2022 год в праве выезда было ограничено 616 тысяч должников Свердловской области, из которых 27 тысяч должников по алиментам. В 2021 году ограничено в праве выезда на 33% должников меньше, чем в 2022 году, однако сумма их задолженностей выросла на 15%.

Порядка 200 тысяч свердловчан не могут выехать за пределы Российской Федерации из-за долгов. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УФССП по Свердловской области. «Примечательно, что из 200 тысяч жителей Свердловской области, 11,5 тысяч должники по алиментам. Сумма задолженности по исполнительным производствам составляет около 37 млрд рублей», — сказано в сообщении. Всего за 2022 год в праве выезда было ограничено 616 тысяч должников Свердловской области, из которых 27 тысяч должников по алиментам. В 2021 году ограничено в праве выезда на 33% должников меньше, чем в 2022 году, однако сумма их задолженностей выросла на 15%.