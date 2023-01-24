Медведев расстроил врагов России одной фразой

Медведев: у России достаточно вооружения

24 января 2023 в 17:48 Размер текста - 17 +

Дмитрий Медведев пояснил, что враги России могут быть разочарованы, ведь у страны хватает вооружения Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Противники России должны быть разочарованы тем, что в России достаточно вооружения для проведения спецоперации. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Противники РФ наблюдает за тем, как производится вооружение, но их можно разочаровать — у нас всего достаточно», — заявил Дмитрий Медведев. Об этом он рассказал журналистам во время своего посещения одного из военно-промышленных комплексов РФ. Ранее офицер разведки американской морской пехоты в отставке Скотт Риттер заявил, что у России есть все необходимые военные ресурсы. Это связано, подчеркнул он, с грамотной политикой президента РФ Владимира Путина по оборонной промышленности в стране. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее цель, по словам президента РФ Владимира Путина, заключается в защите мирного населения Донбасса.

Противники России должны быть разочарованы тем, что в России достаточно вооружения для проведения спецоперации. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Противники РФ наблюдает за тем, как производится вооружение, но их можно разочаровать — у нас всего достаточно», — заявил Дмитрий Медведев. Об этом он рассказал журналистам во время своего посещения одного из военно-промышленных комплексов РФ. Ранее офицер разведки американской морской пехоты в отставке Скотт Риттер заявил, что у России есть все необходимые военные ресурсы. Это связано, подчеркнул он, с грамотной политикой президента РФ Владимира Путина по оборонной промышленности в стране. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее цель, по словам президента РФ Владимира Путина, заключается в защите мирного населения Донбасса.