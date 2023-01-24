Медведев расстроил врагов России одной фразой

Медведев: у России достаточно вооружения
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Политсовет партии
Дмитрий Медведев пояснил, что враги России могут быть разочарованы, ведь у страны хватает вооружения Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Противники России должны быть разочарованы тем, что в России достаточно вооружения для проведения спецоперации. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Противники РФ наблюдает за тем, как производится вооружение, но их можно разочаровать — у нас всего достаточно», — заявил Дмитрий Медведев. Об этом он рассказал журналистам во время своего посещения одного из военно-промышленных комплексов РФ.

Ранее офицер разведки американской морской пехоты в отставке Скотт Риттер заявил, что у России есть все необходимые военные ресурсы. Это связано, подчеркнул он, с грамотной политикой президента РФ Владимира Путина по оборонной промышленности в стране.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее цель, по словам президента РФ Владимира Путина, заключается в защите мирного населения Донбасса.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.

Будьте в курсе всех событий в России и не только - подпишитесь на нашу ежедневную рассылку и получайте свежие новости первыми!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Противники России должны быть разочарованы тем, что в России достаточно вооружения для проведения спецоперации. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Противники РФ наблюдает за тем, как производится вооружение, но их можно разочаровать — у нас всего достаточно», — заявил Дмитрий Медведев. Об этом он рассказал журналистам во время своего посещения одного из военно-промышленных комплексов РФ. Ранее офицер разведки американской морской пехоты в отставке Скотт Риттер заявил, что у России есть все необходимые военные ресурсы. Это связано, подчеркнул он, с грамотной политикой президента РФ Владимира Путина по оборонной промышленности в стране. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее цель, по словам президента РФ Владимира Путина, заключается в защите мирного населения Донбасса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...