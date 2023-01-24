Медведев расстроил врагов России одной фразой

Противники России должны быть разочарованы тем, что в России достаточно вооружения для проведения спецоперации. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Противники РФ наблюдает за тем, как производится вооружение, но их можно разочаровать — у нас всего достаточно», — заявил Дмитрий Медведев. Об этом он рассказал журналистам во время своего посещения одного из военно-промышленных комплексов РФ.
Ранее офицер разведки американской морской пехоты в отставке Скотт Риттер заявил, что у России есть все необходимые военные ресурсы. Это связано, подчеркнул он, с грамотной политикой президента РФ Владимира Путина по оборонной промышленности в стране.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее цель, по словам президента РФ Владимира Путина, заключается в защите мирного населения Донбасса.
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Противники России должны быть разочарованы тем, что в России достаточно вооружения для проведения спецоперации. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Противники РФ наблюдает за тем, как производится вооружение, но их можно разочаровать — у нас всего достаточно», — заявил Дмитрий Медведев. Об этом он рассказал журналистам во время своего посещения одного из военно-промышленных комплексов РФ. Ранее офицер разведки американской морской пехоты в отставке Скотт Риттер заявил, что у России есть все необходимые военные ресурсы. Это связано, подчеркнул он, с грамотной политикой президента РФ Владимира Путина по оборонной промышленности в стране. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее цель, по словам президента РФ Владимира Путина, заключается в защите мирного населения Донбасса.