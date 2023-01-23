Председатель суда в ХМАО, назначенный Путиным, задерживается с переездом

Новый председатель Белоярского городского суда Андрея Ланина, назначенный на должность в начале января указом президента Владимира Путина, не может вступить в должность из-за незаконченных дел на прошлом месте работы. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией.
«Ланина все еще не приезжал. Сейчас он заканчивает дела, которые лично он вел, будучи судьей в районном суде, а после этого переезжает сюда. Пока что планируется, что он приедет в феврале», — сказал источник.
Ланин перешел из районного суда в городской, так как прошлый председатель горсуда Эдуард Даменов ушел в отставку. Планируется, что Ланин приедет вместе с председателем суда ХМАО Павлом Шкилевым, который представит его коллективу.
Получить комментарий Ланина не удалось, редакция не располагает его номером телефона. В пресс-службе Белоярского городского суда подтвердили информацию источника.
Ранее URA.RU писало, что президент России Владимир Путин подписал указ о назначении четырех судей в ХМАО. Ланин был назначен председателем Белоярского горсуда.
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