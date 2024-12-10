NYT: в комнате подарков Башара Асада нашли золотой дворец и верблюда

В президентском дворце бывшего лидера Сирии Башара Асада нашли золотую скульптуру замка из Саудовской Аравии и полуметровую статую верблюда, украшенного драгоценными камнями. Об этом сообщает The New York Times.
«Там был верблюд ростом в два фута с седлом, украшенным драгоценными камнями, золотой замок из Саудовской Аравии в большом зеленом футляре и фотография королевы Великобритании Елизаветы II и ее мужа принца Филиппа», — сообщает NYT.
Так же журналисты NYT увидели тарелки из коллекции Chateau от Villeroy & Boch и чайник из того же набора, украшенный сирийским флагом. Большая часть президентского комплекса была разграблена. Во многих офисах отсутствовали телевизоры. Пол одного гигантского конференц-зала был завален коробками, в которых ранее хранились драгоценности.
В конце ноября 2024 года в Сирии обострился конфликт между правительственными войсками и вооруженной оппозицией. Спустя полторы недели, 8 декабря, столичный Дамаск был захвачен повстанцами, а президент страны Башар Асад экстренно покинул страну, приняв отставку. Сейчас повстанцы продолжают боевые действия, в МИД РФ заявили, что принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан России, находящихся на территории Сирии. АТОР сообщила, что организованных туристов из России в Сирии сейчас нет.
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