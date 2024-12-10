В ГД одобрили ограничения для неграмотных детей мигрантов

Комитет Госдумы России по просвещению поддержал ко второму чтению законопроект, который ограничивает зачисление в школы детей мигрантов без знания русского языка. Соответствующее решение было принято комитетом и доступно в электронной базе данных Госдумы.
«Рекомендовать [ГД] принять во втором чтении проект федерального закона'», — говорится в сообщении. Планируется, что второе чтение законопроекта состоится 11 декабря.
Согласно тексту законопроекта, для зачисления в школу иностранные граждане должны будут успешно пройти тестирование на знание русского языка на бесплатной основе в государственной или муниципальной образовательной организации. Это условие необходимо, чтобы учащиеся могли полноценно осваивать образовательные программы.
Инициатива о запрете на зачисление детей мигрантов без знания русского языка ранее вызвала обсуждения в общественных и политических кругах. В числе авторов законопроекта — председатель Госдумы Вячеслав Володин и вице-спикер Ирина Яровая. Глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Валерий Фадеев, в свою очередь, выступил с предложением о создании специализированных школ для детей мигрантов.
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