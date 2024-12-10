«Пристрелят и пустят на шапку»: политолог раскрыл незавидную судьбу Зеленского

Судьба украинского лидера Владимира Зеленского сейчас незавидна, а его политическая карьера находится под угрозой, заявил профессор кафедры взаимодействия бизнеса и власти ВШЭ Марат Баширов. По его мнению, Зеленский не имеет значимой поддержки на международной арене, а также в контексте возможности вступления Украины в НАТО.
«Он [Зеленский] никому не интересен, заяц он и есть заяц, пристрелят и пустят на шапку. И никакого вступления Украины в НАТО не будет», — отметил Баширов в беседе с MK.RU. Профессор также указал на растущую роль президента Франции Эммануэля Макрона в европейской политике. Он становится ключевым модератором многих процессов, и его влияние может способствовать изменениям в структуре управления Евросоюзом и НАТО.
Помимо этого, Баширов отметил, что просьбы Зеленского о вступлении Киева в НАТО во время переговоров с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом в Париже были, скорее, ритуальными и не привели к конкретным договоренностям. Зеленский успел высказать свое мнение относительно НАТО, однако не получил ответа на свои слова. По словам политолога, это можно было заметить как по поведению, так и по комментариям Трампа.
На данный момент Зеленский находится в сложном положении. Он оказался «между двумя стульями» — администрациями Байдена и Трампа, подчеркнул профессор. Зеленский встретился с Трампом, после чего последовал резкий комментарий от команды Байдена, напоминавший о том, кто в настоящее время занимает руководящую должность и кто будет предоставлять дальнейшую военную поддержку. В результате на встрече с союзниками Зеленский выразил мысль о том, что Трамп еще не занимает пост в Белом доме, и нет смысла обсуждать с ним вопросы, которые не находятся в его компетенции. Это мнение, безусловно, будет передано Трампу, считает Баширов.
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