ВСУ ударили дальнобойным высокоточным оружием по Енакиево

Вооруженные силы Украины ударили по городу Енакиево Донецкой Народной Республики (ДНР) высокоточным дальнобойным оружием. Жителей эвакуируют из зоны удара, сообщил глава республики Денис Пушилин.
«Дальнобойным высокоточным вооружением враг атаковал окраины Енакиево. Для обеспечения безопасности властями города объявлена эвакуация гражданского населения из зоны, прилегающей к месту атаки», — написал Пушилин в своем telegram-канале.
Он подчеркнул, что жертв при атаке удалось избежать. Но при сбросе взрывоопасного предмета с беспилотника Вооруженных формирований Украины (ВФУ) тяжелое ранение получил житель Никитовского района Горловки. За его жизнь борются врачи.
За день ВФУ совершили шесть вооруженных атак. Они использовали высокоточное дальнобойное вооружение, ствольную артиллерию 155-го калибра и ударный БПЛА.
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