10 декабря 2024

ВСУ ударили дальнобойным высокоточным оружием по Енакиево

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ВСУ использовали высокоточное дальнобойное оружие (архивное фото)
ВСУ использовали высокоточное дальнобойное оружие (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины ударили по городу Енакиево Донецкой Народной Республики (ДНР) высокоточным дальнобойным оружием. Жителей эвакуируют из зоны удара, сообщил глава республики Денис Пушилин.

«Дальнобойным высокоточным вооружением враг атаковал окраины Енакиево. Для обеспечения безопасности властями города объявлена эвакуация гражданского населения из зоны, прилегающей к месту атаки», — написал Пушилин в своем telegram-канале.

Он подчеркнул, что жертв при атаке удалось избежать. Но при сбросе взрывоопасного предмета с беспилотника Вооруженных формирований Украины (ВФУ) тяжелое ранение получил житель Никитовского района Горловки. За его жизнь борются врачи.

За день ВФУ совершили шесть вооруженных атак. Они использовали высокоточное дальнобойное вооружение, ствольную артиллерию 155-го калибра и ударный БПЛА.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вооруженные силы Украины ударили по городу Енакиево Донецкой Народной Республики (ДНР) высокоточным дальнобойным оружием. Жителей эвакуируют из зоны удара, сообщил глава республики Денис Пушилин. «Дальнобойным высокоточным вооружением враг атаковал окраины Енакиево. Для обеспечения безопасности властями города объявлена эвакуация гражданского населения из зоны, прилегающей к месту атаки», — написал Пушилин в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что жертв при атаке удалось избежать. Но при сбросе взрывоопасного предмета с беспилотника Вооруженных формирований Украины (ВФУ) тяжелое ранение получил житель Никитовского района Горловки. За его жизнь борются врачи. За день ВФУ совершили шесть вооруженных атак. Они использовали высокоточное дальнобойное вооружение, ствольную артиллерию 155-го калибра и ударный БПЛА.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...