В США провели успешный тестовый перехват баллистической ракеты

TNI: российскую ракету «Орешник» может перехватить только комплекс THAAD
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У американской противоракетной системы THAAD очень маленькие шансы противостоять «Орешнику»
У американской противоракетной системы THAAD очень маленькие шансы противостоять «Орешнику» Фото:

США успешно провели первый тест перехвата баллистической ракеты средней дальности у острова Гуам. Об этом сообщили в Пентагоне. 

«США провели первый успешный тестовый перехват баллистической ракеты средней дальности у побережья острова Гуам», — отметили в Пентагоне, их сообщение передает издание The National Interest. Там подчеркнули, что THAAD является единственной защитой США от «Орешника», однако шансы перехватить российскую ракету крайне малы.

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США успешно провели первый тест перехвата баллистической ракеты средней дальности у острова Гуам. Об этом сообщили в Пентагоне.  «США провели первый успешный тестовый перехват баллистической ракеты средней дальности у побережья острова Гуам», — отметили в Пентагоне, их сообщение передает издание The National Interest. Там подчеркнули, что THAAD является единственной защитой США от «Орешника», однако шансы перехватить российскую ракету крайне малы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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