В США провели успешный тестовый перехват баллистической ракеты

У американской противоракетной системы THAAD очень маленькие шансы противостоять «Орешнику»
США успешно провели первый тест перехвата баллистической ракеты средней дальности у острова Гуам. Об этом сообщили в Пентагоне.
«США провели первый успешный тестовый перехват баллистической ракеты средней дальности у побережья острова Гуам», — отметили в Пентагоне, их сообщение передает издание The National Interest. Там подчеркнули, что THAAD является единственной защитой США от «Орешника», однако шансы перехватить российскую ракету крайне малы.
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