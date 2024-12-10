10 декабря 2024

Стало известно, кто получит 13-ю зарплату среди жителей России

SuperJob: только 9% работодателей выплатят своим работникам 13-ю зарплату
© Служба новостей «URA.RU»
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63% респондентов заявили об отсутствии 13 зарплаты
63% респондентов заявили об отсутствии 13 зарплаты Фото:

Менее 10% работодателей в России планируют выплатить 13-ю зарплату своим работникам по итогам 2024 года. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса SuperJob.

«О планах выплатить 13-е зарплаты рассказывали реже: 9% компаний начислят дополнительный оклад в конце года всем категориям персонала. Еще 10% будут действовать выборочно», — цитируют РИА Новости SuperJob.

В 63% случаев совсем не планируют выплачивать 13-ю зарплату. 18% респондентов затрудняются с ответом или еще не приняли решение.

Ранее URA.RU рассказывало, что каждый пятый россиянин планирует использовать свою тринадцатую зарплату на отпуск и путешествия. Каждый седьмой намерен отдать ее в счет погашения ранее накопившихся долгов.

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Менее 10% работодателей в России планируют выплатить 13-ю зарплату своим работникам по итогам 2024 года. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса SuperJob. «О планах выплатить 13-е зарплаты рассказывали реже: 9% компаний начислят дополнительный оклад в конце года всем категориям персонала. Еще 10% будут действовать выборочно», — цитируют РИА Новости SuperJob. В 63% случаев совсем не планируют выплачивать 13-ю зарплату. 18% респондентов затрудняются с ответом или еще не приняли решение. Ранее URA.RU рассказывало, что каждый пятый россиянин планирует использовать свою тринадцатую зарплату на отпуск и путешествия. Каждый седьмой намерен отдать ее в счет погашения ранее накопившихся долгов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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