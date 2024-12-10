Стало известно, кто получит 13-ю зарплату среди жителей России

Менее 10% работодателей в России планируют выплатить 13-ю зарплату своим работникам по итогам 2024 года. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса SuperJob.
«О планах выплатить 13-е зарплаты рассказывали реже: 9% компаний начислят дополнительный оклад в конце года всем категориям персонала. Еще 10% будут действовать выборочно», — цитируют РИА Новости SuperJob.
В 63% случаев совсем не планируют выплачивать 13-ю зарплату. 18% респондентов затрудняются с ответом или еще не приняли решение.
Ранее URA.RU рассказывало, что каждый пятый россиянин планирует использовать свою тринадцатую зарплату на отпуск и путешествия. Каждый седьмой намерен отдать ее в счет погашения ранее накопившихся долгов.
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