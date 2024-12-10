Не показывайте Екатеринбургу и Самаре: в Петербурге построят еще две станции метро

В Петербурге готовят документацию на постройки двух новых станций метро
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В Санкт-Петербурге готовятся строить две новые станции метро
В Санкт-Петербурге готовятся строить две новые станции метро Фото:

В Санкт-Петербурге готовятся строить две новые станции метро. Компания «Метрострой Северной столицы» объявила о поиске подрядчика для разработки рабочей документации двух новых станций Невско-Василеостровской линии метро.

«Метрострой Северной столицы» ищет подрядчика на подготовку рабочей документации для новых станций Невско-Василеостровской линии. Закончить надо до конца 2026 года», — сообщило издание «Фонтанка.ру». На Невско-Василеостровскую линию метро намерены добавить две станции: «Богатырская» и «Каменка». В Санкт-Петербурге уже есть 72 станций метро, в то же время, например, в столице Урала, Екатеринбурге, всего девять станций, а в Самаре — восемь. 

Проект «Метростроя Северной столицы» предусматривает не только строительство станций, но и комплексное обустройство, включая внутренние конструкции и инженерные системы. В техническом задании учтены архитектурные решения для обеих станций и составление стройгенплана. Это также включает меры по шумозащите и организации сквозного проезда по Шуваловскому и Комендантскому проспектам.

Дополнительно к основным работам, проект охватывает строительство шахты 462 на Туристской, которая послужит начальной точкой для туннельного щита. Это ключевой элемент в логистике строительства новой линии метрополитена, обеспечивающий эффективное продвижение работ по всему маршруту будущих станций.

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В Санкт-Петербурге готовятся строить две новые станции метро. Компания «Метрострой Северной столицы» объявила о поиске подрядчика для разработки рабочей документации двух новых станций Невско-Василеостровской линии метро. «Метрострой Северной столицы» ищет подрядчика на подготовку рабочей документации для новых станций Невско-Василеостровской линии. Закончить надо до конца 2026 года», — сообщило издание «Фонтанка.ру». На Невско-Василеостровскую линию метро намерены добавить две станции: «Богатырская» и «Каменка». В Санкт-Петербурге уже есть 72 станций метро, в то же время, например, в столице Урала, Екатеринбурге, всего девять станций, а в Самаре — восемь.  Проект «Метростроя Северной столицы» предусматривает не только строительство станций, но и комплексное обустройство, включая внутренние конструкции и инженерные системы. В техническом задании учтены архитектурные решения для обеих станций и составление стройгенплана. Это также включает меры по шумозащите и организации сквозного проезда по Шуваловскому и Комендантскому проспектам. Дополнительно к основным работам, проект охватывает строительство шахты 462 на Туристской, которая послужит начальной точкой для туннельного щита. Это ключевой элемент в логистике строительства новой линии метрополитена, обеспечивающий эффективное продвижение работ по всему маршруту будущих станций.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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