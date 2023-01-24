Reebok проводит крупную распродажу под новым брендом в ХМАО

25 января 2023 в 15:58 Размер текста - 17 +

Магазины теперь работают под брендом SneakerBox Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Магазины спортивной одежды и обуви Reebok, которые теперь работают под брендом SneakerBox, проводят распродажу в ХМАО со скидками до 60%. Об этом URA.RU рассказали представители в торговой точке. «Сейчас идет зимняя межсезонная распродажа. Скидки до 60% на одежду, обувь и ряд аксессуаров. Продлиться распродажа до конца января», — пояснили корреспонденту агентства в магазине в ТЦ «Европа-сити» в Нижневартовске. Ранее URA.RU рассказывало, что российское подразделение сети спортивных товаров Reebok, заявившей о приостановке своей работы на территории РФ, перешло турецкому холдингу FLO Retailing. Позже магазины начали открываться под новым брендом SneakerBox в различных городах России. Reebok, как и ряд других зарубежных брендов, приостановил работу в РФ на фоне международных санкций, введенных против России. Недружественные страны ввели ограничения после начала спецоперации на территории Украины. Президент Владимир Путин заявлял, что цель специальной операции — завершить восьмилетние боевые действия Украины с ЛНР и ДНР.

Магазины спортивной одежды и обуви Reebok, которые теперь работают под брендом SneakerBox, проводят распродажу в ХМАО со скидками до 60%. Об этом URA.RU рассказали представители в торговой точке. «Сейчас идет зимняя межсезонная распродажа. Скидки до 60% на одежду, обувь и ряд аксессуаров. Продлиться распродажа до конца января», — пояснили корреспонденту агентства в магазине в ТЦ «Европа-сити» в Нижневартовске. Ранее URA.RU рассказывало, что российское подразделение сети спортивных товаров Reebok, заявившей о приостановке своей работы на территории РФ, перешло турецкому холдингу FLO Retailing. Позже магазины начали открываться под новым брендом SneakerBox в различных городах России. Reebok, как и ряд других зарубежных брендов, приостановил работу в РФ на фоне международных санкций, введенных против России. Недружественные страны ввели ограничения после начала спецоперации на территории Украины. Президент Владимир Путин заявлял, что цель специальной операции — завершить восьмилетние боевые действия Украины с ЛНР и ДНР.