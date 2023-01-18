В ХМАО после пандемии увеличилось количество банкротств

19 января 2023 в 21:20 Размер текста - 17 +

В декабре 2022 года в ХМАО 530 человек признали себя банкротом Фото: Александр Мамаев © URA.RU В ХМАО набирает популярность банкротство физических лиц. Ежемесячно порядка полутысячи югорчан обращаются в суд за данной процедурой. Об этом URA.RU сообщил руководитель югорской коллегии адвокатов «Де юсте» Вадим Мальцев. «В ХМАО после пандемии возросло количество банкротств физических лиц. Ежемесячно в суд обращается порядка пятисот человек, и это очень много. До пандемии данная „услуга“ не была столь востребована у жителей округа», — сообщил Мальцев. Судя по данным сайта окружного арбитражного суда, с сентября по декабрь 2022 года количество банкротств увеличилось в полтора раза. Если в сентябре и октябре процедурой воспользовалось порядка 350 человек, то в декабре — уже больше полутысячи. А за 9 рабочих дней января 2023 года с заявлением о банкротстве к служителям Фемиды обратилось 160 человек. «Причиной данного события стала пандемия и экономическое положение в стране. Плюс к этому из ХМАО уходят большие компании, и люди, оставшись без работы, пытаются избежать долгов, как могут», — добавил Мальцев. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО бюджетники пожаловались губернатору на долги по зарплате. Сотрудники муниципального предприятия сообщили, что задержки появились после того, как предприятие объявило процедуру банкротства.

В ХМАО набирает популярность банкротство физических лиц. Ежемесячно порядка полутысячи югорчан обращаются в суд за данной процедурой. Об этом URA.RU сообщил руководитель югорской коллегии адвокатов «Де юсте» Вадим Мальцев. «В ХМАО после пандемии возросло количество банкротств физических лиц. Ежемесячно в суд обращается порядка пятисот человек, и это очень много. До пандемии данная „услуга“ не была столь востребована у жителей округа», — сообщил Мальцев. Судя по данным сайта окружного арбитражного суда, с сентября по декабрь 2022 года количество банкротств увеличилось в полтора раза. Если в сентябре и октябре процедурой воспользовалось порядка 350 человек, то в декабре — уже больше полутысячи. А за 9 рабочих дней января 2023 года с заявлением о банкротстве к служителям Фемиды обратилось 160 человек. «Причиной данного события стала пандемия и экономическое положение в стране. Плюс к этому из ХМАО уходят большие компании, и люди, оставшись без работы, пытаются избежать долгов, как могут», — добавил Мальцев. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО бюджетники пожаловались губернатору на долги по зарплате. Сотрудники муниципального предприятия сообщили, что задержки появились после того, как предприятие объявило процедуру банкротства.