Зрители телеканала BFM остались в восторге после слов депутата Госдумы Толстого об Украине

28 января 2023 в 04:43 Размер текста - 17 +

Зрители телеканала BFM высоко оценили интервью вице-спикера Госдумы Льва Толстого на тему Украины Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Зрители французского телеканала BFM высоко оценили интервью вице—спикера, депутата Госдумы Петра Толстого на тему Украины и межгосударственных отношениях России и Франции. Многие поблагодарили его «за час чистого удовольствия», раскритиковав поведение местных журналистов, которые, по их мнению, «не выдали ничего стоящего». «Огромное спасибо Петру Толстому за час чистого удовольствия. Позор для Франции, что на съемочной площадке собралось семь таких жалких людей, которые даже не выдали ничего стоящего», — написал пользователь под никнеймом Thomas Dbd. «Браво, господин Толстой. Вы чрезвычайно искусны и сильны перед этим „журналистским“ судом», — поддержала Sandrine Faugeron. Пользователь также поблагодарила канал BFM за интересное интервью с Толстым. «Это похоже на суд с политическими комиссарами, а не общение с журналистами. Не принимая сторону ни одной из сторон, я восхищаюсь спокойствием и компетентностью господина Толстого», — заявил пользователь Medina. «Большое уважение этому человеку и спасибо за то, что напомнил о некоторых фундаментальных истинах», — написал еще один пользователь Straub. «Журналистам надо посоветовать брать пример с Толстого, классный парень. Против журналисты уровня свинарника. Респект», — отметил Bruce Wayne. «Хорошее интервью, спасибо, что так хорошо говорите на нашем языке. Русские — достойный и гордый народ, способный бороться за победу своей страны», — констатировала пользователь под никнеймом Monique Lemaire. Она удивилась, что российский политик так хорошо говорит на французском языке. Франция ввела санкции против России после начала российской спецоперации на Украине, также страна в числе других государств помогает Киеву военной помощью. При этом президент страны Эммануэль Макрон намерен продолжить «говорить с Россией», передает RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Зрители французского телеканала BFM высоко оценили интервью вице—спикера, депутата Госдумы Петра Толстого на тему Украины и межгосударственных отношениях России и Франции. Многие поблагодарили его «за час чистого удовольствия», раскритиковав поведение местных журналистов, которые, по их мнению, «не выдали ничего стоящего». «Огромное спасибо Петру Толстому за час чистого удовольствия. Позор для Франции, что на съемочной площадке собралось семь таких жалких людей, которые даже не выдали ничего стоящего», — написал пользователь под никнеймом Thomas Dbd. «Браво, господин Толстой. Вы чрезвычайно искусны и сильны перед этим „журналистским“ судом», — поддержала Sandrine Faugeron. Пользователь также поблагодарила канал BFM за интересное интервью с Толстым. «Это похоже на суд с политическими комиссарами, а не общение с журналистами. Не принимая сторону ни одной из сторон, я восхищаюсь спокойствием и компетентностью господина Толстого», — заявил пользователь Medina. «Большое уважение этому человеку и спасибо за то, что напомнил о некоторых фундаментальных истинах», — написал еще один пользователь Straub. «Журналистам надо посоветовать брать пример с Толстого, классный парень. Против журналисты уровня свинарника. Респект», — отметил Bruce Wayne. «Хорошее интервью, спасибо, что так хорошо говорите на нашем языке. Русские — достойный и гордый народ, способный бороться за победу своей страны», — констатировала пользователь под никнеймом Monique Lemaire. Она удивилась, что российский политик так хорошо говорит на французском языке. Франция ввела санкции против России после начала российской спецоперации на Украине, также страна в числе других государств помогает Киеву военной помощью. При этом президент страны Эммануэль Макрон намерен продолжить «говорить с Россией», передает RT.