В челябинском аэропорту задержали вылет самолета до Москвы

Вылет рейса Челябинск-Москва в понедельник задерживается из-за позднего прибытия воздушного судна. Об этом сообщила Уральская транспортная прокуратура.
«В связи с поздним прибытием воздушного судна в аэропорту Челябинска предстоит задержка вылета рейса по маршруту Челябинск-Москва авиакомпании „Россия“. Планируемое время вылета — 31 января 2023 года в 00:25 минут», — говорится в сообщении прокуратуры.
Уточняется, что на рейс зарегистрировано 73 человека, в том числе двое несовершеннолетних. Челябинская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров.
В декабре 2022 года в аэропорту Челябинска из-за неблагоприятных метеоусловий задержали вылет 19 авиарейсов. Из-за непогоды произошло обледенение взлетно-посадочной полосы.
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