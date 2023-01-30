В челябинском аэропорту задержали вылет самолета до Москвы

30 января 2023 в 22:05 Размер текста - 17 +

Вылета в Москву ждут 73 пассажира Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Вылет рейса Челябинск-Москва в понедельник задерживается из-за позднего прибытия воздушного судна. Об этом сообщила Уральская транспортная прокуратура. «В связи с поздним прибытием воздушного судна в аэропорту Челябинска предстоит задержка вылета рейса по маршруту Челябинск-Москва авиакомпании „Россия“. Планируемое время вылета — 31 января 2023 года в 00:25 минут», — говорится в сообщении прокуратуры. Уточняется, что на рейс зарегистрировано 73 человека, в том числе двое несовершеннолетних. Челябинская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров. В декабре 2022 года в аэропорту Челябинска из-за неблагоприятных метеоусловий задержали вылет 19 авиарейсов. Из-за непогоды произошло обледенение взлетно-посадочной полосы.

Вылет рейса Челябинск-Москва в понедельник задерживается из-за позднего прибытия воздушного судна. Об этом сообщила Уральская транспортная прокуратура. «В связи с поздним прибытием воздушного судна в аэропорту Челябинска предстоит задержка вылета рейса по маршруту Челябинск-Москва авиакомпании „Россия“. Планируемое время вылета — 31 января 2023 года в 00:25 минут», — говорится в сообщении прокуратуры. Уточняется, что на рейс зарегистрировано 73 человека, в том числе двое несовершеннолетних. Челябинская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров. В декабре 2022 года в аэропорту Челябинска из-за неблагоприятных метеоусловий задержали вылет 19 авиарейсов. Из-за непогоды произошло обледенение взлетно-посадочной полосы.