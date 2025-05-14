Племянница челябинского экс-депутата режиссирует группу в финале Евровидения

Племянница экс-депутата гордумы Челябинска Андрея Пязока Алина является режиссером и продюсером группы Little Big, которая попала в десятку лучших и прошла в финал «Евровидения». Алина Пязок родилась в Челябинске и срежиссировала 38 из 42 клипов группы Little Big, а также их номер для конкурса 2020 и 2021 годов.
«В финал прошла Эстония. Рэпер и танцор группы Томми Кэш исполнил композицию Espresso Macchiato, которая быстро набрала популярность в сети», — сообщили организаторы конкурса.
Алина родилась 6 июля 1990 года в Челябинске. Ее бабушку еще в советское время направили сюда работать из Таллина. Училась в школе №30, занималась во Дворше пионеров в кружке ведущих. С 15 лет работала на телевидении, часто брала интервью у музыкантов. Получила образование фотодокументалиста в Санкт-Петербурге. В 2013 году сняла первый клип группы и вошла в рейтинг самых перспективных жителей России моложе тридцати лет по версии журнала Forbes
Алина является племянницей челябинского экс-депутата гордумы Андрея Пязок, которого обвинили в обмане дольщиков домов фирмы «Речелстрой». Его задержали в декабре 2017 года. По версии следствия, он похитил более двух миллиардов рублей со сделок с 1,5 тысячами дольщиков. Стройка была заморожена, люди не дождались квартир.
Расследование продолжалось несколько лет, в итоге в июле 2021 года Пязока отправили в колонию на срок два года, но в феврале 2022 года областной суд отменил это решение. Дело было направлено на новое рассмотрение, в результате его признали виновным, но освободили от наказания в связи с истечением сроков давности.
О том, кто такой рэпер Томми Кэш, который едет на «Евровидение» с номером от режиссера из Челябинска, можно прочитать в материале URA.RU.
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