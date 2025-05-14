Гордума Челябинска договорилась с силовиками о борьбе с подростковой наркопреступностью

В городской думе Челябинска под руководством депутата Юрия Скалунова прошел круглый стол, посвященный профилактике вовлечения детей и подростков в наркопреступления, сообщили URA.RU в пресс-службе думы. Инициатором мероприятия, в котором участвовали руководители управления МВД по городу, прокуратуры, общественного совета при УМВД и комитета по делам образования, стал начальник городского управления внутренних дел Андрей Меньшенин.
«Наша задача — принять все необходимые меры, препятствующие пропаганде и распространению наркомании и связанных с нею противоправных проявлений», подчеркнул председатель гордумы Сергей Буяков. Он отметил, что наркомания не просто болезнь, но общественная проблема, особенно пагубно влияющая на детей.
Замначальника городского управления МВД Михаил Власов привел статистику правонарушений, связанных с наркоманией. Указав, что зачастую несовершеннолетние не осознают последствия содеянного и не знают о грозящей им ответственности. Эту «брешь» помогли бы закрыть депутаты: их помощь в более широком информировании общества будет неоценима.
«Считаю формирование негативного отношения к наркотикам, своего рода нравственного иммунитета — важнейшей задачей. Безразличное отношение к этой проблеме недопустимо. Эта общемировая труднорешаемая социальная проблема, но противостоять ей необходимо. Это вопрос безопасности наших детей и нашего будущего», — сказал Юрий Скалунов. Он также предложил варианты организации встреч, лекций и бесед, их ключевые тезисы.
Председатель комитета по делам образования Светлана Портье предложила сделать площадками информационной работы предстоящие педагогические и родительские советы, собрания в школах, летние городские и загородные лагеря, в том числе профильные смены для подростков, состоящих на профучетах. Депутат Антон Рыжий сообщил, что готов в числе первых — уже на следующей неделе — приступить к работе в школах своего округа. В дальнейшем межведомственное взаимодействие будет идти уже без посредников, координировать его будет Юрий Скалунов.
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