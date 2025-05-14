Магнитогорцы готовы массово отказаться от провайдера из-за поддержки «Трактора». Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Домофон с музыкой в поддержку «Трактор» вызвал негодование у болельщиков в Магнитогорске
Домофон с музыкой в поддержку «Трактор» вызвал негодование у болельщиков в Магнитогорске Фото:

Жители города Магнитогорска Челябинской области готовы массово отказаться от услуг интернет-провайдера «Интерсвязь», который включил в домофонах кричалки в поддержку «Трактора». Об этом URA.RU сообщили читатели. Клубы-соседи и их болельщики всегда были жесточайшими соперниками друг для друга.

«У вас с головой все нормально? Запускайте кричалку „Трактора“ в Челябинске, в Магнитогорске вы это зачем сделали. У нас есть свой клуб и люди за него болеют. Не теряй голову, человек», — написал в редакцию URA.RU болельщик.

«Только Магнитка! Только победа! Собираю подписи, чтобы отключить дом от ваших услуг», — говорит другой.

«Когда Металлург играл в финале — не было никаких акций с домофонами. Просим отключить такую функцию в Магнитогорске», — пишут в редакцию недовольные жители города.

На горячей линии компании журналисту URA.RU сообщили, что причиной инцидента стала техническая неисправность. «По поводу Магнитогорска, вчера уже все кричалки отключили. Это была техническая неисправность», — рассказал сотрудник техподдержки. В пресс-службе компании «Интерсвязь» журналисту URA.RU отказались официально комментировать ситуацию.

Челябинский «Трактор» и магнитогорский «Металлург» — два клуба-соседа, но жестокие соперники друг друга. Хоккей для Магнитогорска — это такой же главный и важный вид спорта, как и для Челябинска. Но при этом команды долго время имели заметно разное финансирование и, как итог, занимали разные места в турнирной таблице.

В 1990-е годы у «Металлурга» начался расцвет: за следующие шесть лет они дважды выигрывали чемпионат страны, в то время как «Трактор» вообще лишился места в элитном дивизионе. Естественно, хорошему отношению челябинских болельщиков к Магнитке это не способствовало.

В 2007 году в Магнитогорске появилась арена на 7500 зрителей — на два года раньше, чем в Челябинске. При этом, «Трактор» тогда играл во дворце спорта «Юность», а по итогам турнирной таблицы Суперлиги в сезоне 2007/2008 года еле как занял лишь 14-ое место.

«Металлург» трижды становился обладателем Кубка Гагарина. В последний раз — в сезоне 2023/2024. Несмотря на такую разницу в результатах, две команды всегда считались самыми принципиальными соперниками.

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Жители города Магнитогорска Челябинской области готовы массово отказаться от услуг интернет-провайдера «Интерсвязь», который включил в домофонах кричалки в поддержку «Трактора». Об этом URA.RU сообщили читатели. Клубы-соседи и их болельщики всегда были жесточайшими соперниками друг для друга. «У вас с головой все нормально? Запускайте кричалку „Трактора“ в Челябинске, в Магнитогорске вы это зачем сделали. У нас есть свой клуб и люди за него болеют. Не теряй голову, человек», — написал в редакцию URA.RU болельщик. «Только Магнитка! Только победа! Собираю подписи, чтобы отключить дом от ваших услуг», — говорит другой. «Когда Металлург играл в финале — не было никаких акций с домофонами. Просим отключить такую функцию в Магнитогорске», — пишут в редакцию недовольные жители города. На горячей линии компании журналисту URA.RU сообщили, что причиной инцидента стала техническая неисправность. «По поводу Магнитогорска, вчера уже все кричалки отключили. Это была техническая неисправность», — рассказал сотрудник техподдержки. В пресс-службе компании «Интерсвязь» журналисту URA.RU отказались официально комментировать ситуацию. Челябинский «Трактор» и магнитогорский «Металлург» — два клуба-соседа, но жестокие соперники друг друга. Хоккей для Магнитогорска — это такой же главный и важный вид спорта, как и для Челябинска. Но при этом команды долго время имели заметно разное финансирование и, как итог, занимали разные места в турнирной таблице. В 1990-е годы у «Металлурга» начался расцвет: за следующие шесть лет они дважды выигрывали чемпионат страны, в то время как «Трактор» вообще лишился места в элитном дивизионе. Естественно, хорошему отношению челябинских болельщиков к Магнитке это не способствовало. В 2007 году в Магнитогорске появилась арена на 7500 зрителей — на два года раньше, чем в Челябинске. При этом, «Трактор» тогда играл во дворце спорта «Юность», а по итогам турнирной таблицы Суперлиги в сезоне 2007/2008 года еле как занял лишь 14-ое место. «Металлург» трижды становился обладателем Кубка Гагарина. В последний раз — в сезоне 2023/2024. Несмотря на такую разницу в результатах, две команды всегда считались самыми принципиальными соперниками.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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