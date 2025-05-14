Болельщикам «Трактора» спишут пени за коммуналку

В честь выхода челябинской хоккейной команды «Трактор» в финал Кубка Гагарина компания «Уралэнергосбыт» запустила акцию по списанию пеней за электро- и теплоэнергию. Главное условие — оплатить счета до 25 мая, сообщили URA.RU в пресс-службе компании.
«Надеюсь, для жителей области это станет приятным сюрпризом. Таким образом мы хотим выразить поддержку болельщикам. Наш вклад — списание старых пеней за тепловую и электрическую энергию. Каждый четвертый наш клиент, имеющий задолженность по электроэнергии, и каждый третий клиент с пенями по теплу смогут избавиться от финансовых обязательств перед нашей компанией», — отметил первый заместитель гендиректора «Уралэнергосбыт» Андрей Святых.
Общий размер пеней по двум услугам в регионе превышает 500 миллионов рублей. Акция «Забудь про пени — зарядись на победу!» не коснется тех, чьи долги уже переданы в суд или находятся в исполнительном производстве. Списанные пени отразятся в квитанциях за июнь.
В первом матче финала Кубка Гагарина «Трактор» победил ярославский «Локомотив» со счетом 2:1. Следующая игра состоится 15 мая в Ярославле. В Челябинске матч собрал семь тысяч болельщиков в фан-зоне парка имени Гагарина.
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