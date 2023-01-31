Пациентки заступились за врачей, на которых курганцы жаловались Путину

01 февраля 2023 в 14:20 Размер текста - 17 +

Благодарные пациентки перинатального центра вспоминают свои истории Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU После жалобы президенту Владимиру Путину от женщин, чьи дети погибли в перинатальном центре, другие пациентки больницы заступились за врачей. В курганских пабликах в соцсети «ВКонтакте» они написали, что благодарны медикам за работу и спасение жизней. Одна из пациенток обратилась в URA.RU, чтобы напомнить о своей истории спасения. «Рожала в ПЦ в 2018 г, и мне понравилось абсолютно все: от дородового отделения (лежала неделю на сохранении) до выписки. Ни разу никто не нагрубил, только уважительное отношение. Весь медперсонал очень внимательный, профессионалы своего дела. Хочу выразить огромную благодарность всем врачам и медсестрам! Спасибо большое за ваш не легкий труд, за вашу заботу и внимание», — написала Валерия Храмшина в группе «Черный список Курган». Комментарий поддержали несколько женщин. В другом паблике мамы предложили объединиться для благодарности. «Надо так же написать благодарственное письмо. Я вот только благодаря ПЦ родила абсолютно здорового ребенка путем кс [кесарева сечения], так как все было вовремя. Показаний для кс не было, роды вторые», — написала Ульяна Валькова в группе «45 регион — Курган». «У меня тоже не было показаний, но сделали экстренно! Поддерживаю, давайте соберемся и напишем благодарность», — ответила на сообщение Оксана Сукманова. Мать 12 детей Лилит Шабалина обратилась в URA.RU, чтобы напомнить, как ее спасли в 2021 году. «Я поступила в перинатальный центр на сроке 28 недель с кровотечением в 6 часов утра. Была большая кровопотеря — пять литров крови. Бригада работала слаженно, четко, профессионально. Спасли не только меня — многодетную мать, но и малыша. И после операции ко мне приходили врачи — сопереживали, персонал очень дружелюбный. Я троих детей родила в перинатальном центре и ни разу никто плохо со мной не обошелся. В педиатрическом отделении очень внимательны к малышам, относятся как к своим. После информации об обращении президенту, мне хотелось бы защитить врачей и напомнить о своей истории», — сказала Шабалина. Ранее URA.RU писало, что в Кургане 25 женщин написали Путину жалобу на медиков перинатального центра. Пациентки считают, что пострадали из-за врачебных ошибок и невнимательности персонала, которая стоила их детям жизни. Они просят президента РФ взять ситуацию с оказанием помощи беременным в Кургане под контроль и готовят иски к больнице. В департаменте здравоохранения Курганской области проведут проверку по всем случаям, которые указаны в коллективной жалобе на медиков перинатального центра. скрин: группа «45 региона — Курган», «ВКонтакте» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

После жалобы президенту Владимиру Путину от женщин, чьи дети погибли в перинатальном центре, другие пациентки больницы заступились за врачей. В курганских пабликах в соцсети «ВКонтакте» они написали, что благодарны медикам за работу и спасение жизней. Одна из пациенток обратилась в URA.RU, чтобы напомнить о своей истории спасения. «Рожала в ПЦ в 2018 г, и мне понравилось абсолютно все: от дородового отделения (лежала неделю на сохранении) до выписки. Ни разу никто не нагрубил, только уважительное отношение. Весь медперсонал очень внимательный, профессионалы своего дела. Хочу выразить огромную благодарность всем врачам и медсестрам! Спасибо большое за ваш не легкий труд, за вашу заботу и внимание», — написала Валерия Храмшина в группе «Черный список Курган». Комментарий поддержали несколько женщин. В другом паблике мамы предложили объединиться для благодарности. «Надо так же написать благодарственное письмо. Я вот только благодаря ПЦ родила абсолютно здорового ребенка путем кс [кесарева сечения], так как все было вовремя. Показаний для кс не было, роды вторые», — написала Ульяна Валькова в группе «45 регион — Курган». «У меня тоже не было показаний, но сделали экстренно! Поддерживаю, давайте соберемся и напишем благодарность», — ответила на сообщение Оксана Сукманова. Мать 12 детей Лилит Шабалина обратилась в URA.RU, чтобы напомнить, как ее спасли в 2021 году. «Я поступила в перинатальный центр на сроке 28 недель с кровотечением в 6 часов утра. Была большая кровопотеря — пять литров крови. Бригада работала слаженно, четко, профессионально. Спасли не только меня — многодетную мать, но и малыша. И после операции ко мне приходили врачи — сопереживали, персонал очень дружелюбный. Я троих детей родила в перинатальном центре и ни разу никто плохо со мной не обошелся. В педиатрическом отделении очень внимательны к малышам, относятся как к своим. После информации об обращении президенту, мне хотелось бы защитить врачей и напомнить о своей истории», — сказала Шабалина. Ранее URA.RU писало, что в Кургане 25 женщин написали Путину жалобу на медиков перинатального центра. Пациентки считают, что пострадали из-за врачебных ошибок и невнимательности персонала, которая стоила их детям жизни. Они просят президента РФ взять ситуацию с оказанием помощи беременным в Кургане под контроль и готовят иски к больнице. В департаменте здравоохранения Курганской области проведут проверку по всем случаям, которые указаны в коллективной жалобе на медиков перинатального центра.