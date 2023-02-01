Челябинская ГИБДД запускает систему «Автоураган»

02 февраля 2023 в 11:21 Размер текста - 17 +

Иван Путков рассказал про тестирование новой системы на дорогах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Госавтоинспекторы Челябинской области начнут тестировать систему «Автоураган». Комплекс поможет зафиксировать ряд правонарушений на дорогах. «Преступления уже фиксируются комплексами автоматической фотовидеофиксации. „Автоураган“ мы будем тестировать, смотреть необходимость его применения для анализа части транспортного потока», — отметил начальник главного управления ГИБДД Иван Путков на пресс-конференции 2 февраля, передает корреспондент URA.RU. Начальник ГИБДД добавил, что аппаратно-программный комплекс поможет фиксировать нарушение правил расположения транспортных средств на проезжей части, выезды на полосу встречного движения. Также систему применят для фиксации иных нарушений, в том числе создающих опасность для участников движения. «Автоураган» способен автоматически распознавать госномера автотранспорта. Техника помогает фиксировать нарушения Правил дорожного движения.

Госавтоинспекторы Челябинской области начнут тестировать систему «Автоураган». Комплекс поможет зафиксировать ряд правонарушений на дорогах. «Преступления уже фиксируются комплексами автоматической фотовидеофиксации. „Автоураган“ мы будем тестировать, смотреть необходимость его применения для анализа части транспортного потока», — отметил начальник главного управления ГИБДД Иван Путков на пресс-конференции 2 февраля, передает корреспондент URA.RU. Начальник ГИБДД добавил, что аппаратно-программный комплекс поможет фиксировать нарушение правил расположения транспортных средств на проезжей части, выезды на полосу встречного движения. Также систему применят для фиксации иных нарушений, в том числе создающих опасность для участников движения. «Автоураган» способен автоматически распознавать госномера автотранспорта. Техника помогает фиксировать нарушения Правил дорожного движения.