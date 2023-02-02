Власти ХМАО не нашли арендный автомобиль для депутата Госдумы

02 февраля 2023 в 23:59 Размер текста - 17 +

От водителей на конкурс не поступило заявок (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Власти ХМАО не смогли найти водителя с собственным автомобилем для перевозки депутата Госдумы. Об итогах конкурса по аренде машины сообщается на портале госзакупок. «Основание признания торгов несостоявшимися: по окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки на участие в закупке», — указано на портале. Начальная цена контракта составляла один миллион рублей, средства выделены из окружного бюджета. Аукцион объявили 20 января, заказчиком выступал аппарат губернатора ХМАО. Департамент госзаказа вновь объявил конкурс. Заявки по нему принимаются до 6 февраля. Ранее сообщалось, что власти ХМАО потратят один миллион на аренду машины. В документации сказано, что водитель обязан содержать машину в чистом и рабочем состоянии. Личность депутата в закупке не указана.

Власти ХМАО не смогли найти водителя с собственным автомобилем для перевозки депутата Госдумы. Об итогах конкурса по аренде машины сообщается на портале госзакупок. «Основание признания торгов несостоявшимися: по окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки на участие в закупке», — указано на портале. Начальная цена контракта составляла один миллион рублей, средства выделены из окружного бюджета. Аукцион объявили 20 января, заказчиком выступал аппарат губернатора ХМАО. Департамент госзаказа вновь объявил конкурс. Заявки по нему принимаются до 6 февраля. Ранее сообщалось, что власти ХМАО потратят один миллион на аренду машины. В документации сказано, что водитель обязан содержать машину в чистом и рабочем состоянии. Личность депутата в закупке не указана.