Захарова: Европа утратила навык выживания

Западная Европа давно утратила навык выживания. Теперь она идет ко дну «с привязанной к ногам Украиной», заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Так она прокомментировала жалобы президента Украины Владимира Зеленского на то, что Европа замедлила санкции против России.
«Впадающая в рецессию Западная Европа, давно утратившая навык к выживанию, идет ко дну, с привязанной к ногам Украиной», — отметила Мария Захарова в своем telegram-канале. Она подчеркнула, что сейчас России стоит дважды подумать, стоит ли спасать Западную Европу, как это сделал советский народ в середине XX века, во время Второй мировой войны. Что касается санкций, на замедление которых пожаловался Зеленский, то Захарова напомнила, что санкции 2014 года не дали России «угореть в удушье комфорта и нефтяных денег».
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Западная Европа давно утратила навык выживания. Теперь она идет ко дну «с привязанной к ногам Украиной», заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Так она прокомментировала жалобы президента Украины Владимира Зеленского на то, что Европа замедлила санкции против России. «Впадающая в рецессию Западная Европа, давно утратившая навык к выживанию, идет ко дну, с привязанной к ногам Украиной», — отметила Мария Захарова в своем telegram-канале. Она подчеркнула, что сейчас России стоит дважды подумать, стоит ли спасать Западную Европу, как это сделал советский народ в середине XX века, во время Второй мировой войны. Что касается санкций, на замедление которых пожаловался Зеленский, то Захарова напомнила, что санкции 2014 года не дали России «угореть в удушье комфорта и нефтяных денег». Ранее Зеленский заявил, что медлительность Европы в процессе введения санкций помогает России еще лучше адаптироваться к вводимым ограничениям. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС планирует ввести антироссийские санкции по поводу годовщины начала спецоперации на Украине.