Захарова: Европа утратила навык выживания

03 февраля 2023 в 11:16 Размер текста - 17 +

Захарова ответила на недовольство Зеленского Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Западная Европа давно утратила навык выживания. Теперь она идет ко дну «с привязанной к ногам Украиной», заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Так она прокомментировала жалобы президента Украины Владимира Зеленского на то, что Европа замедлила санкции против России. «Впадающая в рецессию Западная Европа, давно утратившая навык к выживанию, идет ко дну, с привязанной к ногам Украиной», — отметила Мария Захарова в своем telegram-канале . Она подчеркнула, что сейчас России стоит дважды подумать, стоит ли спасать Западную Европу, как это сделал советский народ в середине XX века, во время Второй мировой войны. Что касается санкций, на замедление которых пожаловался Зеленский, то Захарова напомнила, что санкции 2014 года не дали России «угореть в удушье комфорта и нефтяных денег». Ранее Зеленский заявил, что медлительность Европы в процессе введения санкций помогает России еще лучше адаптироваться к вводимым ограничениям. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС планирует ввести антироссийские санкции по поводу годовщины начала спецоперации на Украине.

Западная Европа давно утратила навык выживания. Теперь она идет ко дну «с привязанной к ногам Украиной», заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Так она прокомментировала жалобы президента Украины Владимира Зеленского на то, что Европа замедлила санкции против России. «Впадающая в рецессию Западная Европа, давно утратившая навык к выживанию, идет ко дну, с привязанной к ногам Украиной», — отметила Мария Захарова в своем telegram-канале. Она подчеркнула, что сейчас России стоит дважды подумать, стоит ли спасать Западную Европу, как это сделал советский народ в середине XX века, во время Второй мировой войны. Что касается санкций, на замедление которых пожаловался Зеленский, то Захарова напомнила, что санкции 2014 года не дали России «угореть в удушье комфорта и нефтяных денег». Ранее Зеленский заявил, что медлительность Европы в процессе введения санкций помогает России еще лучше адаптироваться к вводимым ограничениям. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС планирует ввести антироссийские санкции по поводу годовщины начала спецоперации на Украине.