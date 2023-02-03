Свердловский мэр посетил Тобольск ради важного мероприятия. Фото

Глава Ирбита Николай Юдин посетил Тобольск ради проекта «Год Героев России»

04 февраля 2023 в 01:53 Размер текста - 17 +

Николай Юдин поучаствовал в церемонии открытия «Года Героев России» в Тобольске Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Глава Ирбита (Свердловская область) Николай Юдин стал участником церемонии открытия «Года Героев России» в Тобольске. Об этом мэр сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Вместе с коллегами из администрации города и Управления культуры стали участниками церемонии открытия „Года Героев“ в Тобольске», — написал Юдин. Тобольск первым из всех городов в Тюменской области проводит это мероприятие. По словам Юдина, Ирбит передал эстафету проведения данного проекта Тобольску в декабре 2022 года. Как сообщает пресс-служба администрации Тобольска на официальном сайте, праздник открыли гимном РФ и выносом флага государства курсантами ВСК «Россияне». Перед зрителями выступали депутат Тюменской областной Думы Юрий Баранчук, герои РФ и вокальные ансамбли. Ранее URA.RU сообщало, что Тобольск начал сотрудничество со Свердловской областью. 13 августа мэр Тобольска Максим Афанасьев и глава Ирбита Николай Юдин подписали соглашение о сотрудничестве. Глава Тобольска Максим Афанасьев (слева на фото) и мэр Ирбита Николай Юдин Фото: страница Николая Юдина в соцсети «ВКонтакте» Фото: страница Николая Юдина в соцсети «ВКонтакте» Фото: страница Николая Юдина в соцсети «ВКонтакте»

Глава Ирбита (Свердловская область) Николай Юдин стал участником церемонии открытия «Года Героев России» в Тобольске. Об этом мэр сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Вместе с коллегами из администрации города и Управления культуры стали участниками церемонии открытия „Года Героев“ в Тобольске», — написал Юдин. Тобольск первым из всех городов в Тюменской области проводит это мероприятие. По словам Юдина, Ирбит передал эстафету проведения данного проекта Тобольску в декабре 2022 года. Как сообщает пресс-служба администрации Тобольска на официальном сайте, праздник открыли гимном РФ и выносом флага государства курсантами ВСК «Россияне». Перед зрителями выступали депутат Тюменской областной Думы Юрий Баранчук, герои РФ и вокальные ансамбли. Ранее URA.RU сообщало, что Тобольск начал сотрудничество со Свердловской областью. 13 августа мэр Тобольска Максим Афанасьев и глава Ирбита Николай Юдин подписали соглашение о сотрудничестве.