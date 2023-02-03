03 февраля 2023

Свердловский мэр посетил Тобольск ради важного мероприятия. Фото

Глава Ирбита Николай Юдин посетил Тобольск ради проекта «Год Героев России»
© Служба новостей «URA.RU»
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Вручение премии Достояние Урала в Доме Севастьянова. Екатеринбург, юдин николай
Николай Юдин поучаствовал в церемонии открытия «Года Героев России» в Тобольске Фото:

Глава Ирбита (Свердловская область) Николай Юдин стал участником церемонии открытия «Года Героев России» в Тобольске. Об этом мэр сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Вместе с коллегами из администрации города и Управления культуры стали участниками церемонии открытия „Года Героев“ в Тобольске», — написал Юдин. Тобольск первым из всех городов в Тюменской области проводит это мероприятие.

По словам Юдина, Ирбит передал эстафету проведения данного проекта Тобольску в декабре 2022 года. Как сообщает пресс-служба администрации Тобольска на официальном сайте, праздник открыли гимном РФ и выносом флага государства курсантами ВСК «Россияне». Перед зрителями выступали депутат Тюменской областной Думы Юрий Баранчук, герои РФ и вокальные ансамбли.

Ранее URA.RU сообщало, что Тобольск начал сотрудничество со Свердловской областью. 13 августа мэр Тобольска Максим Афанасьев и глава Ирбита Николай Юдин подписали соглашение о сотрудничестве.

Глава Тобольска Максим Афанасьев (слева на фото) и мэр Ирбита Николай Юдин
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Глава Ирбита (Свердловская область) Николай Юдин стал участником церемонии открытия «Года Героев России» в Тобольске. Об этом мэр сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Вместе с коллегами из администрации города и Управления культуры стали участниками церемонии открытия „Года Героев“ в Тобольске», — написал Юдин. Тобольск первым из всех городов в Тюменской области проводит это мероприятие. По словам Юдина, Ирбит передал эстафету проведения данного проекта Тобольску в декабре 2022 года. Как сообщает пресс-служба администрации Тобольска на официальном сайте, праздник открыли гимном РФ и выносом флага государства курсантами ВСК «Россияне». Перед зрителями выступали депутат Тюменской областной Думы Юрий Баранчук, герои РФ и вокальные ансамбли. Ранее URA.RU сообщало, что Тобольск начал сотрудничество со Свердловской областью. 13 августа мэр Тобольска Максим Афанасьев и глава Ирбита Николай Юдин подписали соглашение о сотрудничестве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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