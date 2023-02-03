Московский чиновник не смог оспорить свой арест в Челябинской области

Андрей Микитась останется в СИЗО до 24 февраля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Адвокаты заместителя генерального директора ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» (Фонд содействия инновациям), жителя Москвы Андрея Микитася, который арестован в Челябинске за взятку, не смогли оспорить его содержание под стражей. Об этом URA.RU сообщил источник в суде.

«Центральный районный суд Челябинска 21 декабря продлил Микитасю меру пресечения до 24 февраля. Его адвокат обжаловал постановление суда, просил избрать меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Апелляционная инстанция оставила меру пресечения без изменений», — сообщил URA.RU источник в суде.

Андрей Микитась был задержан в Челябинске в апреле 2022 года по подозрению в получении взятки на сумму 2,6 млн рублей. По версии следствия, взятку он получил от главы местного отделения фонда инноваций Всеволода Скреметы, который передал деньги в интересах организации, чтобы получить гранты. Сам Скремета является свидетелем по уголовному делу и дает показания против многих VIP-чиновников. Он же передавал взятку первому заместителю главы регионального минстроя Ивану Белавкину и дал против него показания сотрудникам ФСБ.