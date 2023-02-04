Жительница Кургана лишилась денег, решив заработать на инвестициях

В Кургане женщина захотела заработать на инвестициях, но потеряла вдвое больше

Решив заработать на инвестициях, женщина потеряла вдвое больше Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Жительница Кургана потеряла деньги, решив дополнительно заработать. Она зарегистрировалась на сайте, где обещали прибыль от инвестиций, но, после ввода паспортных данных и номера банковской карты, у потерпевшей сняли 16 тысяч рублей, сообщают в пресс-службе УМВД России по Курганской области.

«В одном из мессенджеров ей поступило предложение заработать на выгодных условиях. Гражданка согласилась и отправила фото своего паспорта, а также банковской карты. После этого ей сообщили об открытии инвестиционного счета, на который нужно было положить 8 тыс. рублей с целью последующего получения прибыли. Следуя указаниям, женщина сообщила код, поступивший ей в смс, в результате чего с ее карты оказалась списана указанная сумма, а позднее произошло еще одно аналогичное списание», — рассказали в ведомстве.

После этого женщина заблокировала свои банковские карты и обратилась в полицию. Сейчас сотрудники проводят проверку, по результатам которой будет принято решение, отметили в ведомстве. В полиции также посоветовали не использовать для инвестиций незнакомые и непроверенные интернет-ресурсы.

Ранее прокурор Кургана Виталий Долгушин озвучил, куда уходят средства, украденные со счетов жителей Кургана. Он считает, что деньги могут быть использованы националистами и экстремистами, а также мошенниками с территории Украины.