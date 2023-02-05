В Перми решили провести ковбойскую вечеринку с настоящими револьверами

В Перми пригласили желающих принять участие в ковбойской вечеринке, запланированной на 11 февраля. Анонс мероприятия разместил в соцсети «ВКонтакте» глава федерации практической стрельбы Пермского края Сергей Чегодаев.
«Друзья мои, в субботу, 11 февраля предлагаю организовать ковбойскую вечеринку. Расскажем, покажем все револьверы, которые есть. Попробуем приготовить мексиканскую еду, напитки и прочее», — написал Чегодаев. Желающим участвовать в мероприятии он предложил связаться с ним по телефону, который размещен на странице организации в соцсети.
Ранее Чегодаев организовал в Перми курсы по обучению стрельбе из «ковбойских» револьверов. Федерация практической стрельбы в крае закупила в Италии три револьвера одинарного действия и сейчас набирает желающих научиться стрельбе из этого вида оружия. В перспективе в Пермском крае планируется развитие техники «ковбойской» стрельбы, и создание стрелкового клуба, посвященного этому направлению.
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