05 февраля 2023

Пермячка сбила ребенка на пешеходном переходе. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды города. Пермь, пешеходный переход, дорожный знак, перекресток, светофор, знак пешеходного перехода
Девочка переходила дорогу на зеленый сигнал светофора Фото:

В Перми женщина сбила 12-летнюю девочку, которая переходила дорогу на зеленый сигнал светофора. Видео с места событий очевидцы опубликовали в сообществе «ЧП и ДТП/Чрезвычайное происшествие/Пермь» в соцсети «ВКонтакте».

«На светофоре водитель сбил пешехода. В субботу на бульваре Гагарина, неподалеку от «Ленты», — пишет автор видео. В пресс-службе УМВД по Перми сообщили, что ДТП произошло 4 февраля около пяти вечера, за рулем автомобиля была 49-летняя женщина.

Как сообщили в полиции, в результате происшествия пострадала 12-летняя девочка, которая переходила дорогу на зеленый сигнал светофора. После случившегося ее доставили в больницу, где назначили амбулаторное лечение. Сейчас по факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.

О важных для каждого пермяка событиях — в Telegram-канале «Большая Пермь». Подпишитесь, жмите на ссылку.

В Перми женщина сбила 12-летнюю девочку, которая переходила дорогу на зеленый сигнал светофора. Видео с места событий очевидцы опубликовали в сообществе «ЧП и ДТП/Чрезвычайное происшествие/Пермь» в соцсети «ВКонтакте». «На светофоре водитель сбил пешехода. В субботу на бульваре Гагарина, неподалеку от «Ленты», — пишет автор видео. В пресс-службе УМВД по Перми сообщили, что ДТП произошло 4 февраля около пяти вечера, за рулем автомобиля была 49-летняя женщина. Как сообщили в полиции, в результате происшествия пострадала 12-летняя девочка, которая переходила дорогу на зеленый сигнал светофора. После случившегося ее доставили в больницу, где назначили амбулаторное лечение. Сейчас по факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...