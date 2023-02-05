Девочка переходила дорогу на зеленый сигнал светофора Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Перми женщина сбила 12-летнюю девочку, которая переходила дорогу на зеленый сигнал светофора. Видео с места событий очевидцы опубликовали в сообществе «ЧП и ДТП/Чрезвычайное происшествие/Пермь» в соцсети «ВКонтакте».

«На светофоре водитель сбил пешехода. В субботу на бульваре Гагарина, неподалеку от «Ленты», — пишет автор видео. В пресс-службе УМВД по Перми сообщили, что ДТП произошло 4 февраля около пяти вечера, за рулем автомобиля была 49-летняя женщина.

Как сообщили в полиции, в результате происшествия пострадала 12-летняя девочка, которая переходила дорогу на зеленый сигнал светофора. После случившегося ее доставили в больницу, где назначили амбулаторное лечение. Сейчас по факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.