Мэр Екатеринбурга сделал подарок тренеру, который обварил ноги в кипятке, спасая детей

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Алексей Орлов объезжает строящиеся школы и объекты благоустройства. Екатеринбург, орлов алексей
Алексей Орлов поблагодарил Кирилла Боровикова за самоотверженность Фото:

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов вручил благодарственное письмо и подарил сертификат на покупку мячей тренеру Кириллу Боровикову, который обварил ноги в кипятке во время коммунальной аварии в Пионерском микрорайоне Екатеринбурга. Об этом градоначальник написал в своем telegram-канале.

«Я вручил Кириллу благодарственное письмо, сертификат на покупку футбольных мячей для спортивной школы „Буревестник“, в которой он работает. Также поручил Управлению по физкультуре и спорту выделить материальную помощь», — написал Орлов.

Он подчеркнул, что учитель 18 января, чтобы спасти детей, прошел по залитой кипятком улице в Пионерском микрорайоне Екатеринбурга. По словам Орлова, из-за прорыва кипятка на улицу в городе прошло жесткое разбирательство.

О коммунальной аварии URA.RU сообщали очевидцы. Пар от прорвавшегося кипятка поднимался до верхних этажей зданий, троллейбусы перестали ходить на некоторых улицах Пионерского.

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Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов вручил благодарственное письмо и подарил сертификат на покупку мячей тренеру Кириллу Боровикову, который обварил ноги в кипятке во время коммунальной аварии в Пионерском микрорайоне Екатеринбурга. Об этом градоначальник написал в своем telegram-канале. «Я вручил Кириллу благодарственное письмо, сертификат на покупку футбольных мячей для спортивной школы „Буревестник“, в которой он работает. Также поручил Управлению по физкультуре и спорту выделить материальную помощь», — написал Орлов. Он подчеркнул, что учитель 18 января, чтобы спасти детей, прошел по залитой кипятком улице в Пионерском микрорайоне Екатеринбурга. По словам Орлова, из-за прорыва кипятка на улицу в городе прошло жесткое разбирательство. О коммунальной аварии URA.RU сообщали очевидцы. Пар от прорвавшегося кипятка поднимался до верхних этажей зданий, троллейбусы перестали ходить на некоторых улицах Пионерского.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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