Мэр Екатеринбурга сделал подарок тренеру, который обварил ноги в кипятке, спасая детей

Алексей Орлов поблагодарил Кирилла Боровикова за самоотверженность Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов вручил благодарственное письмо и подарил сертификат на покупку мячей тренеру Кириллу Боровикову, который обварил ноги в кипятке во время коммунальной аварии в Пионерском микрорайоне Екатеринбурга. Об этом градоначальник написал в своем telegram-канале.

«Я вручил Кириллу благодарственное письмо, сертификат на покупку футбольных мячей для спортивной школы „Буревестник“, в которой он работает. Также поручил Управлению по физкультуре и спорту выделить материальную помощь», — написал Орлов.

Он подчеркнул, что учитель 18 января, чтобы спасти детей, прошел по залитой кипятком улице в Пионерском микрорайоне Екатеринбурга. По словам Орлова, из-за прорыва кипятка на улицу в городе прошло жесткое разбирательство.

О коммунальной аварии URA.RU сообщали очевидцы. Пар от прорвавшегося кипятка поднимался до верхних этажей зданий, троллейбусы перестали ходить на некоторых улицах Пионерского.