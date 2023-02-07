07 февраля 2023

В тюменском детском саду девочек нарядят в солдат

© Служба новостей «URA.RU»
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Детский сад №3 закупил для воспитанниц костюмы солдаток Фото:

Детский сад №3 в Тюмени закупает карнавальные костюмы для воспитанниц, чтобы нарядить девочек в солдаток. Торги на поставку прошли на сайте госзакупок.

«Объект закупки: поставка карнавальных костюмов. Наименование товара: костюм карнавальный для девочек „Солдатка“ (гимнастерка, юбка, пилотка, ремень)», — говорится в документах закупки, размещенной детским садом №3.

Для детей закупят 26 костюмов. Еще 12 комплектов приобретут для взрослых. Общая сумма товаров — 148 740 рублей.

Получить комментарий о том, для какого мероприятия учреждению понадобились костюмы, не удалось. В детсаду на звонки URA.RU не ответили. Однако в документации к тендеру заявлено, что поставка должна быть произведена в течение 20 дней с момента заключения договора, который был подписан 1 февраля, то есть костюмы доставят в сад накануне Дня защитника Отечества.

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Детский сад №3 в Тюмени закупает карнавальные костюмы для воспитанниц, чтобы нарядить девочек в солдаток. Торги на поставку прошли на сайте госзакупок. «Объект закупки: поставка карнавальных костюмов. Наименование товара: костюм карнавальный для девочек „Солдатка“ (гимнастерка, юбка, пилотка, ремень)», — говорится в документах закупки, размещенной детским садом №3. Для детей закупят 26 костюмов. Еще 12 комплектов приобретут для взрослых. Общая сумма товаров — 148 740 рублей. Получить комментарий о том, для какого мероприятия учреждению понадобились костюмы, не удалось. В детсаду на звонки URA.RU не ответили. Однако в документации к тендеру заявлено, что поставка должна быть произведена в течение 20 дней с момента заключения договора, который был подписан 1 февраля, то есть костюмы доставят в сад накануне Дня защитника Отечества.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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