В тюменском детском саду девочек нарядят в солдат

Детский сад №3 закупил для воспитанниц костюмы солдаток Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Детский сад №3 в Тюмени закупает карнавальные костюмы для воспитанниц, чтобы нарядить девочек в солдаток. Торги на поставку прошли на сайте госзакупок.

«Объект закупки: поставка карнавальных костюмов. Наименование товара: костюм карнавальный для девочек „Солдатка“ (гимнастерка, юбка, пилотка, ремень)», — говорится в документах закупки, размещенной детским садом №3.

Для детей закупят 26 костюмов. Еще 12 комплектов приобретут для взрослых. Общая сумма товаров — 148 740 рублей.

Получить комментарий о том, для какого мероприятия учреждению понадобились костюмы, не удалось. В детсаду на звонки URA.RU не ответили. Однако в документации к тендеру заявлено, что поставка должна быть произведена в течение 20 дней с момента заключения договора, который был подписан 1 февраля, то есть костюмы доставят в сад накануне Дня защитника Отечества.