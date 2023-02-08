Новак пообещал ответить Западу за потолок цен на нефть через месяц

08 февраля 2023 в 15:43 Размер текста - 17 +

РФ к марту определится с ответными мерами Западу, заявил Александр Новак Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Россия определяется с ответными мерами на потолок цен, которые страны Запада ввели в качестве антироссийских санкций. До марта будут определены основные из них. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак. «До марта будет [понимание по срокам для ответных мер]», — заявил Александр Новак в разговоре с журналистами. Его слова приводят РИА Новости. В настоящий момент РФ изучает новые принятые решения по этому вопросу. Ранее Евросоюз уточнил, что новые ограничения, связанные с потолком цен на нефтепродукты, будет действовать с 5 февраля. На это Новак заявил, что Европу ждет дефицит топлива и рост цен без российских нефтепродуктов, пишет RT. Тем не менее, эмбарго не будет распространяться на нефтепродукты из российской нефти, которые будут произведены за рубежом, пишет «Национальная служба новостей». США и другие страны Запада начали вводить санкции против РФ после того, как с 24 февраля началась спецоперация на территории Украины. Потолок цен на российскую нефть — это часть санкционного давления на Россию.

Россия определяется с ответными мерами на потолок цен, которые страны Запада ввели в качестве антироссийских санкций. До марта будут определены основные из них. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак. «До марта будет [понимание по срокам для ответных мер]», — заявил Александр Новак в разговоре с журналистами. Его слова приводят РИА Новости. В настоящий момент РФ изучает новые принятые решения по этому вопросу. Ранее Евросоюз уточнил, что новые ограничения, связанные с потолком цен на нефтепродукты, будет действовать с 5 февраля. На это Новак заявил, что Европу ждет дефицит топлива и рост цен без российских нефтепродуктов, пишет RT. Тем не менее, эмбарго не будет распространяться на нефтепродукты из российской нефти, которые будут произведены за рубежом, пишет «Национальная служба новостей». США и другие страны Запада начали вводить санкции против РФ после того, как с 24 февраля началась спецоперация на территории Украины. Потолок цен на российскую нефть — это часть санкционного давления на Россию.