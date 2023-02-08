Новак пообещал ответить Западу за потолок цен на нефть через месяц

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ПМЭФ-2022. Петербуржский международный экономический форум, первый день, Новак, Миллер. Санкт-Петербург, новак александр
РФ к марту определится с ответными мерами Западу, заявил Александр Новак Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Россия определяется с ответными мерами на потолок цен, которые страны Запада ввели в качестве антироссийских санкций. До марта будут определены основные из них. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

«До марта будет [понимание по срокам для ответных мер]», — заявил Александр Новак в разговоре с журналистами. Его слова приводят РИА Новости. В настоящий момент РФ изучает новые принятые решения по этому вопросу.

Ранее Евросоюз уточнил, что новые ограничения, связанные с потолком цен на нефтепродукты, будет действовать с 5 февраля. На это Новак заявил, что Европу ждет дефицит топлива и рост цен без российских нефтепродуктов, пишет RT. Тем не менее, эмбарго не будет распространяться на нефтепродукты из российской нефти, которые будут произведены за рубежом, пишет «Национальная служба новостей».

США и другие страны Запада начали вводить санкции против РФ после того, как с 24 февраля началась спецоперация на территории Украины. Потолок цен на российскую нефть — это часть санкционного давления на Россию.

Только о важных и ключевых событиях России и мира пишем в Telegram-канале URA.RU. Подпишитесь, жмите на ссылку.

Россия определяется с ответными мерами на потолок цен, которые страны Запада ввели в качестве антироссийских санкций. До марта будут определены основные из них. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак. «До марта будет [понимание по срокам для ответных мер]», — заявил Александр Новак в разговоре с журналистами. Его слова приводят РИА Новости. В настоящий момент РФ изучает новые принятые решения по этому вопросу. Ранее Евросоюз уточнил, что новые ограничения, связанные с потолком цен на нефтепродукты, будет действовать с 5 февраля. На это Новак заявил, что Европу ждет дефицит топлива и рост цен без российских нефтепродуктов, пишет RT. Тем не менее, эмбарго не будет распространяться на нефтепродукты из российской нефти, которые будут произведены за рубежом, пишет «Национальная служба новостей». США и другие страны Запада начали вводить санкции против РФ после того, как с 24 февраля началась спецоперация на территории Украины. Потолок цен на российскую нефть — это часть санкционного давления на Россию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...