ЕС назвал дату, когда начнут действовать лимиты цен на нефтепродукты из РФ

Евросоюз: лимиты цен на нефтепродукты из РФ начнут действовать с 5 февраля

04 февраля 2023 в 15:30 Размер текста - 17 +

На российские нефтепродукты ЕС ввел ограничения по ценам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Ограничения цен на нефтепродукты из России начнут действовать с 5 февраля 2023 года. Об этом сказано в заявлении Евросоюза. «Ограничение цен на нефтепродукты будет введено с 5 февраля 2023 года. Он включает 55-дневный льготный период для закупаемых морским транспортом российских нефтепродуктов сверх предельной цены при условии их погрузки на судно в порту отгрузки до 5 февраля 2023 года и и выгружены в конечном порту назначения до 1 апреля 2023 года», — указано в релизе на сайте ЕС . Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее сообщала, что принятый потолок цен устанавливает предельную цену на дизель на отметке в 100 долларов за баррель, а на дисконтную нефтепродукцию в 45 долларов за баррель. Запад начал массово вводить санкции против России после начала спецоперации на территории Украины с 24 февраля. В декабре 2022 года Евросоюз согласовал лимит цен на российский газ.

Ограничения цен на нефтепродукты из России начнут действовать с 5 февраля 2023 года. Об этом сказано в заявлении Евросоюза. «Ограничение цен на нефтепродукты будет введено с 5 февраля 2023 года. Он включает 55-дневный льготный период для закупаемых морским транспортом российских нефтепродуктов сверх предельной цены при условии их погрузки на судно в порту отгрузки до 5 февраля 2023 года и и выгружены в конечном порту назначения до 1 апреля 2023 года», — указано в релизе на сайте ЕС. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее сообщала, что принятый потолок цен устанавливает предельную цену на дизель на отметке в 100 долларов за баррель, а на дисконтную нефтепродукцию в 45 долларов за баррель. Запад начал массово вводить санкции против России после начала спецоперации на территории Украины с 24 февраля. В декабре 2022 года Евросоюз согласовал лимит цен на российский газ.