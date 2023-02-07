Власти ХМАО анонсировали мегастройки спортобъектов в Нижневартовске

08 февраля 2023 в 20:56 Размер текста - 17 +

В Нижневартовске реконструируют один спортобъект и два построят Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Нижневартовске (ХМАО) появится два новых спортивных комплекса. Еще один подвергнется реконструкции. Об этом сообщается на официальном сайте администрации округа. «Губернатор Югры Наталья Комарова провела заседание координационного совета по вопросам строительства объектов, влияющих на достижение показателей национальных проектов. В частности, речь шла о спортивном комплексе „Центр боевых искусств“, центре лыжного спорта со специализированным биатлонным стрельбищем, а также о реконструкции спортивного сооружения „Ролледром“. Все объекты находятся в Нижневартовске», — отмечается на сайте властей ХМАО. Ранее URA.RU рассказывало, что администрация Нижневартовска разместила тендер на постройку Центра лыжного спорта. Начальная цена — 273 млн рублей

В Нижневартовске (ХМАО) появится два новых спортивных комплекса. Еще один подвергнется реконструкции. Об этом сообщается на официальном сайте администрации округа. «Губернатор Югры Наталья Комарова провела заседание координационного совета по вопросам строительства объектов, влияющих на достижение показателей национальных проектов. В частности, речь шла о спортивном комплексе „Центр боевых искусств“, центре лыжного спорта со специализированным биатлонным стрельбищем, а также о реконструкции спортивного сооружения „Ролледром“. Все объекты находятся в Нижневартовске», — отмечается на сайте властей ХМАО. Ранее URA.RU рассказывало, что администрация Нижневартовска разместила тендер на постройку Центра лыжного спорта. Начальная цена — 273 млн рублей