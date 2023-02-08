Игровые клубы по документам были оформлены как благотворительные фонды Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Перед судом предстанут пятеро пермяков, организовавших подпольные игровые клубы и заработавших на этом более 26 миллионов рублей. О завершении расследования по этому уголовному делу сообщили пресс-службы регионального СУ СК и Прокуратуры Пермского края.

«По версии следствия, летом 2021 года двое пермяков объединились и организовали подпольную игровую деятельность. На работу они приняли трех женщин, которые работали администраторами в заведениях. В сентябре 2022 года незаконная деятельность пермяков была пресечена, за год преступный доход обвиняемых составил более 26 миллионов рублей», — пояснили в ведомствах.

Подпольные игровые клубы, которые работали на территории Перми, были оформлены по документам как благотворительные фонды, а сами помещения были замаскированы под бары. Сейчас расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в Дзержинский районный суд.