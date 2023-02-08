08 февраля 2023

В Перми осудят организаторов подпольных игровых клубов. Видео

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Подпольный игровой клуб. Тюмень, мониторы, компьютеры, игровой салон, игровой клуб, подпольный клуб
Игровые клубы по документам были оформлены как благотворительные фонды Фото:

Перед судом предстанут пятеро пермяков, организовавших подпольные игровые клубы и заработавших на этом более 26 миллионов рублей. О завершении расследования по этому уголовному делу сообщили пресс-службы регионального СУ СК и Прокуратуры Пермского края.

«По версии следствия, летом 2021 года двое пермяков объединились и организовали подпольную игровую деятельность. На работу они приняли трех женщин, которые работали администраторами в заведениях. В сентябре 2022 года незаконная деятельность пермяков была пресечена, за год преступный доход обвиняемых составил более 26 миллионов рублей», — пояснили в ведомствах.

Подпольные игровые клубы, которые работали на территории Перми, были оформлены по документам как благотворительные фонды, а сами помещения были замаскированы под бары. Сейчас расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в Дзержинский районный суд.

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Перед судом предстанут пятеро пермяков, организовавших подпольные игровые клубы и заработавших на этом более 26 миллионов рублей. О завершении расследования по этому уголовному делу сообщили пресс-службы регионального СУ СК и Прокуратуры Пермского края. «По версии следствия, летом 2021 года двое пермяков объединились и организовали подпольную игровую деятельность. На работу они приняли трех женщин, которые работали администраторами в заведениях. В сентябре 2022 года незаконная деятельность пермяков была пресечена, за год преступный доход обвиняемых составил более 26 миллионов рублей», — пояснили в ведомствах. Подпольные игровые клубы, которые работали на территории Перми, были оформлены по документам как благотворительные фонды, а сами помещения были замаскированы под бары. Сейчас расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в Дзержинский районный суд.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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