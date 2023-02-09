Погибшую во время землетрясения в Турции уроженку ХМАО доставят в Тюмень

09 февраля 2023 в 20:40 Размер текста - 17 +

Погибшую доставят в Тюмень Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Погибшую во время землетрясения в Турции уроженку Нижневартовска Ирину планируют доставить в Тюмень. Семья хочет похоронить ее там. Об этом URA.RU рассказала сестра погибшей. «Нам должны отправить сестру авиарейсом в город Тюмень, где мы ее будем хоронить. В скором времени планируем туда переехать жить. Хотим, чтобы рядом с нами была», — рассказала журналисту агентства Виктория. По словам девушки, им помогают родственники мужа Ирины в Турции. При этом у семьи остаются ряд не решенных вопросов по доставке. «Нам сказали, что доставят из Адыямана, где произошла катастрофа, сестру в Анкару. Пока не понимаем, каким образом и кто доставит сестру в Тюмень и нужна ли за это какая-то плата. Надо связываться с посольством России в Анкаре» — добавляет сестра. Ранее URA.RU рассказывало, что уроженка Нижневартовска (ХМАО) Ирина пропала без вести после землетрясения в турецком городе Адыяман. Позже стало известно о ее гибели.

Погибшую во время землетрясения в Турции уроженку Нижневартовска Ирину планируют доставить в Тюмень. Семья хочет похоронить ее там. Об этом URA.RU рассказала сестра погибшей. «Нам должны отправить сестру авиарейсом в город Тюмень, где мы ее будем хоронить. В скором времени планируем туда переехать жить. Хотим, чтобы рядом с нами была», — рассказала журналисту агентства Виктория. По словам девушки, им помогают родственники мужа Ирины в Турции. При этом у семьи остаются ряд не решенных вопросов по доставке. «Нам сказали, что доставят из Адыямана, где произошла катастрофа, сестру в Анкару. Пока не понимаем, каким образом и кто доставит сестру в Тюмень и нужна ли за это какая-то плата. Надо связываться с посольством России в Анкаре» — добавляет сестра. Ранее URA.RU рассказывало, что уроженка Нижневартовска (ХМАО) Ирина пропала без вести после землетрясения в турецком городе Адыяман. Позже стало известно о ее гибели.