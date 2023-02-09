Путин рассказал, как дважды чуть не попал в авиакатастрофу

Президент РФ Владимир Путин рассказал о двух случаях из своей жизни, когда чуть было не попал в авиакатастрофу. Тем самым он призвал россиян к безопасности. Об этом президент рассказал во время совещания с представителями авиационной отрасли.
«Было неоднократно. У нас самолет с двумя двигателями. Попала птица в один, двигатель заглох. Командира спрашиваем, что делать? Он отвечает, что дотянем. А я говорю, может лучше развернуться и сесть? В итоге на промежуточный аэропорт приземлились», — рассказал Владимир Путин. Трансляцию проводит телеканал «Россия-24». Путин подытожил, что всегда нужно делать выбор в пользу безопасности.
Второй такой случай, по словам президента, произошел, когда они летели на вертолете. Тогда была низкая видимость, но очень нужно было прибыть к месту назначения. В итоге Владимир Путин приказал развернуться. Он также подчеркнул, что в любой ситуации нужно делать выбор в пользу безопасности.
Ранее в ходе совещания Владимир Путин заявил, что мир завидует России, иначе бы страны Запада и другие не лезли. Также в ходе этого же совещания Путин подчеркнул, что западные санкции не смогли негативно повлиять на российскую экономику. Говоря о взаимоотношении с Европой, он подчеркнул: «с волками жить, по-волчьи выть».
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