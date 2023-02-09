Пилот Путина рассказал, как президент ведет себя в полетах

Пилот Путина Ковалев: президент никогда не лезет к командирам летного судна

09 февраля 2023 в 22:55 Размер текста - 17 +

Владимир Путин всегда считается с мнением командира летного судна, заявил Руслан Ковалев Фото: Владимир Андреев © URA.RU Командир воздушного судна специального летного отряда (СЛО) «Россия» Руслан Ковалев говорит, что во время полетов президент никогда не мешает работе экипажа. Об этом он рассказал в ходе разговора с журналистами. «Наш президент <…> никогда не лезет к командирам. Не просит что-то», — подчеркнул Руслан Ковалев в разговоре с РИА Новости. По его мнению, российский президент принимает любое решение командира воздушного судна. Ранее президент РФ рассказал, как дважды чуть не попал в авиакатастрофу. Тем самым он призвал россиян всегда соблюдать безопасность.

Командир воздушного судна специального летного отряда (СЛО) «Россия» Руслан Ковалев говорит, что во время полетов президент никогда не мешает работе экипажа. Об этом он рассказал в ходе разговора с журналистами. «Наш президент <…> никогда не лезет к командирам. Не просит что-то», — подчеркнул Руслан Ковалев в разговоре с РИА Новости. По его мнению, российский президент принимает любое решение командира воздушного судна. Ранее президент РФ рассказал, как дважды чуть не попал в авиакатастрофу. Тем самым он призвал россиян всегда соблюдать безопасность.