09 февраля 2023

Пилот Путина рассказал, как президент ведет себя в полетах

Пилот Путина Ковалев: президент никогда не лезет к командирам летного судна
© Служба новостей «URA.RU»
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Путин в Астане. Астана, путин владимир
Владимир Путин всегда считается с мнением командира летного судна, заявил Руслан Ковалев Фото:

Командир воздушного судна специального летного отряда (СЛО) «Россия» Руслан Ковалев говорит, что во время полетов президент никогда не мешает работе экипажа. Об этом он рассказал в ходе разговора с журналистами.

«Наш президент <…> никогда не лезет к командирам. Не просит что-то», — подчеркнул Руслан Ковалев в разговоре с РИА Новости. По его мнению, российский президент принимает любое решение командира воздушного судна.

Ранее президент РФ рассказал, как дважды чуть не попал в авиакатастрофу. Тем самым он призвал россиян всегда соблюдать безопасность.

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Командир воздушного судна специального летного отряда (СЛО) «Россия» Руслан Ковалев говорит, что во время полетов президент никогда не мешает работе экипажа. Об этом он рассказал в ходе разговора с журналистами. «Наш президент <…> никогда не лезет к командирам. Не просит что-то», — подчеркнул Руслан Ковалев в разговоре с РИА Новости. По его мнению, российский президент принимает любое решение командира воздушного судна. Ранее президент РФ рассказал, как дважды чуть не попал в авиакатастрофу. Тем самым он призвал россиян всегда соблюдать безопасность.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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