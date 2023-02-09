Полиция задержала беременную свердловчанку, которая с мужем грабила пенсионеров. Фото

10 февраля 2023 в 13:45 Размер текста - 17 +

Пока супруг забирал деньги у пенсионеров, жена стояла рядом и молчала, рассказывают в полиции Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Каменске-Уральском (Свердловская область) полиция задержала супругов из Тюмени, которые жили в Екатеринбурге. 19-летнего парня и его беременную жену подозревают в том, что они похищали деньги у пенсионеров. Об этом URA.RU рассказал глава пресс-службы свердловской полиции Валерий Горелых. «Арсений и Вероника, так зовут подозреваемых, совершили как минимум два факта обмана пожилых женщин по распространенной среди мошенников схеме „ваш родственник попал в ДТП“. Безпринципных „охотников“ за деньгами стариков не останавливало даже то, что пособница находилась на седьмом месяце беременности. Жертвами аферистов стали бабушки, проживающие в домах на улицах Паровозников и Калинина в Каменске-Уральском», — рассказал полковник Горелых. Одной из потерпевших недавно исполнилось 95 лет. Ее деньги супруги не успели перевести своему работодателю, поэтому при задержании полицейские изъяли похищенные средства, возместив ущерб в полном объеме. При входе в квартиру молодой человек представлялся водителем скорой помощи, а его жена обычно молчала. В отношении них возбудили два уголовных дела по ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Паре грозит до 10 лет лишения свободы, молодой человек до судебного заседания будет находиться под стражей. Пара успела ограбить нескольких пенсионеров Фото: ГУ МВД по Свердловской области

В Каменске-Уральском (Свердловская область) полиция задержала супругов из Тюмени, которые жили в Екатеринбурге. 19-летнего парня и его беременную жену подозревают в том, что они похищали деньги у пенсионеров. Об этом URA.RU рассказал глава пресс-службы свердловской полиции Валерий Горелых. «Арсений и Вероника, так зовут подозреваемых, совершили как минимум два факта обмана пожилых женщин по распространенной среди мошенников схеме „ваш родственник попал в ДТП“. Безпринципных „охотников“ за деньгами стариков не останавливало даже то, что пособница находилась на седьмом месяце беременности. Жертвами аферистов стали бабушки, проживающие в домах на улицах Паровозников и Калинина в Каменске-Уральском», — рассказал полковник Горелых. Одной из потерпевших недавно исполнилось 95 лет. Ее деньги супруги не успели перевести своему работодателю, поэтому при задержании полицейские изъяли похищенные средства, возместив ущерб в полном объеме. При входе в квартиру молодой человек представлялся водителем скорой помощи, а его жена обычно молчала. В отношении них возбудили два уголовных дела по ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Паре грозит до 10 лет лишения свободы, молодой человек до судебного заседания будет находиться под стражей.