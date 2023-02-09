В Каменске-Уральском (Свердловская область) полиция задержала супругов из Тюмени, которые жили в Екатеринбурге. 19-летнего парня и его беременную жену подозревают в том, что они похищали деньги у пенсионеров. Об этом URA.RU рассказал глава пресс-службы свердловской полиции Валерий Горелых.
«Арсений и Вероника, так зовут подозреваемых, совершили как минимум два факта обмана пожилых женщин по распространенной среди мошенников схеме „ваш родственник попал в ДТП“. Безпринципных „охотников“ за деньгами стариков не останавливало даже то, что пособница находилась на седьмом месяце беременности. Жертвами аферистов стали бабушки, проживающие в домах на улицах Паровозников и Калинина в Каменске-Уральском», — рассказал полковник Горелых.
Одной из потерпевших недавно исполнилось 95 лет. Ее деньги супруги не успели перевести своему работодателю, поэтому при задержании полицейские изъяли похищенные средства, возместив ущерб в полном объеме. При входе в квартиру молодой человек представлялся водителем скорой помощи, а его жена обычно молчала. В отношении них возбудили два уголовных дела по ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Паре грозит до 10 лет лишения свободы, молодой человек до судебного заседания будет находиться под стражей.
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