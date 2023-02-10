ЦБ объявил ключевую ставку

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ЦБ анонсировал ключевую ставку на уровне 7,5% Фото:

Ключевая ставка будет сохранена на уровне 7,5%. Об этом сообщается на официальном сайте Центрального Банка России.

«Совет директоров Банка России 10 февраля 2023 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,50% годовых», — говорится на сайте ЦБ России. Отмечается, что ожидания по росту инфляции снизились у населения и бизнеса, однако остаются на высоком уровне.

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Ключевая ставка будет сохранена на уровне 7,5%. Об этом сообщается на официальном сайте Центрального Банка России. «Совет директоров Банка России 10 февраля 2023 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,50% годовых», — говорится на сайте ЦБ России. Отмечается, что ожидания по росту инфляции снизились у населения и бизнеса, однако остаются на высоком уровне.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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