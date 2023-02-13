13 февраля 2023

В Березниках разрушается памятник героям Великой Отечественной войны. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, обелиск, день победы, памятник
Памятник собираются реставрировать в 2023 году Фото:

Жители Березников (Пермский край) заметили разрушения на стеле у Вечного огня на мемориале победы. У памятника отпали два куска бетона и теперь там дыры. Фото разрушений горожане опубликовали в группе «ЧП Березники» в соцсети «ВКонтакте».

«Стела памятник в аварийном состоянии. У Вечного огня. Почему летом не сделали ей ремонт?» — пишет автор поста. В администрацию города отправлен запрос.

В комментариях многие пользователи стали возмущаться, что памятником никто не занимается и об этом не думает. Разгневанных жителей поспешили успокоить в пресс-службе краевого правительства. На своей официальной странице «ВКонтакте» пресс-служба ответила березниковцам, что масштабные работы по ремонту мемориального комплекса будут проводиться в 2023 году.

В стеле появились большие дыры

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Жители Березников (Пермский край) заметили разрушения на стеле у Вечного огня на мемориале победы. У памятника отпали два куска бетона и теперь там дыры. Фото разрушений горожане опубликовали в группе «ЧП Березники» в соцсети «ВКонтакте». «Стела памятник в аварийном состоянии. У Вечного огня. Почему летом не сделали ей ремонт?» — пишет автор поста. В администрацию города отправлен запрос. В комментариях многие пользователи стали возмущаться, что памятником никто не занимается и об этом не думает. Разгневанных жителей поспешили успокоить в пресс-службе краевого правительства. На своей официальной странице «ВКонтакте» пресс-служба ответила березниковцам, что масштабные работы по ремонту мемориального комплекса будут проводиться в 2023 году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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