Памятник собираются реставрировать в 2023 году Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Березников (Пермский край) заметили разрушения на стеле у Вечного огня на мемориале победы. У памятника отпали два куска бетона и теперь там дыры. Фото разрушений горожане опубликовали в группе «ЧП Березники» в соцсети «ВКонтакте».

«Стела памятник в аварийном состоянии. У Вечного огня. Почему летом не сделали ей ремонт?» — пишет автор поста. В администрацию города отправлен запрос.

В комментариях многие пользователи стали возмущаться, что памятником никто не занимается и об этом не думает. Разгневанных жителей поспешили успокоить в пресс-службе краевого правительства. На своей официальной странице «ВКонтакте» пресс-служба ответила березниковцам, что масштабные работы по ремонту мемориального комплекса будут проводиться в 2023 году.