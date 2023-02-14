Мэрия пермского города отреагировала на скандал со снесенным детсадом

Власти Александровска подтвердили аварийность здания снесенного детсада
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Начало строительства жилого дома по улице Коли Мяготина. Курган, детский сад, дети, забор, ясли сад, прогулка детей
Здание детского сада было построено в 1951 году Фото:

Администрация Александровска Пермского края заявила о необходимости сноса здания детского сада №2. В ответ на возмущение местных жителей чиновники привели свои доводы в соцсети «ВКонтакте».

«В июне 2022 года сотрудники администрации осмотрели здание и составили акт, что его дальнейшая эксплуатация представляет угрозу жизни и здоровью населения. Новый собственник, обследовав здание с привлечением экспертной организации, также пришел к выводам о невозможности его дальнейшей эксплуатации и его сносе», — пишет мэрия. В доказательство аварийности здания к посту прикреплены документы и фотографии.

Здание было построено в 1951 году и ни разу капитально не ремонтировалось. Горадминистрация отмечает, что ремонт крыши и фасада в 2012 году не помог остановить процесс разрушения и через шесть лет садик закрылся. Несколько лет здание простояло без присмотра и отопления и стало непригодным для размещения спортивной школы, которой позднее власти отдали его в распоряжение. Снести здание решил новый собственник, купивший его в 2022 году у городских властей.

Публикация мэрии появилась после многочисленных жалоб горожан, высказавших подозрения о незаконности демонтажа, и поста депутата заксобрания Пермского края Дмитрия Кожанова. Он назвал снос здания вандализмом и сообщил, что обратился в краевую прокуратуру с требованием провести проверку.

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Администрация Александровска Пермского края заявила о необходимости сноса здания детского сада №2. В ответ на возмущение местных жителей чиновники привели свои доводы в соцсети «ВКонтакте». «В июне 2022 года сотрудники администрации осмотрели здание и составили акт, что его дальнейшая эксплуатация представляет угрозу жизни и здоровью населения. Новый собственник, обследовав здание с привлечением экспертной организации, также пришел к выводам о невозможности его дальнейшей эксплуатации и его сносе», — пишет мэрия. В доказательство аварийности здания к посту прикреплены документы и фотографии. Здание было построено в 1951 году и ни разу капитально не ремонтировалось. Горадминистрация отмечает, что ремонт крыши и фасада в 2012 году не помог остановить процесс разрушения и через шесть лет садик закрылся. Несколько лет здание простояло без присмотра и отопления и стало непригодным для размещения спортивной школы, которой позднее власти отдали его в распоряжение. Снести здание решил новый собственник, купивший его в 2022 году у городских властей. Публикация мэрии появилась после многочисленных жалоб горожан, высказавших подозрения о незаконности демонтажа, и поста депутата заксобрания Пермского края Дмитрия Кожанова. Он назвал снос здания вандализмом и сообщил, что обратился в краевую прокуратуру с требованием провести проверку.
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