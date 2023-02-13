В день святого Валентина в Перми сожгли авто

14 февраля 2023 в 13:38 Размер текста - 17 +

Неизвестный поджог авто ночью на улице Сакко и Ванцетти Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Перми, ночью 14 февраля, на окраине неизвестный поджог авто. Об этом URA.RU рассказал местный житель. «Ночью во дворе дома по ул. Сакко и Ванцетти неизвестный поджог машину одного из местных жителей. Мы посмотрели по камерам видео наблюдения, они запечатлели как человек подходит к машине, что-то в нее бросает, после чего разгорается пожар», — рассказал анонимно читатель URA.RU. Поджог произошел около 01:30 ночи. Жители соседних домов теперь переживают за свои авто, так как боятся, что поджигатель может вернуться и за другими машинами. В пресс-службу УМВД по городу Перми отправлен запрос.

В Перми, ночью 14 февраля, на окраине неизвестный поджог авто. Об этом URA.RU рассказал местный житель. «Ночью во дворе дома по ул. Сакко и Ванцетти неизвестный поджог машину одного из местных жителей. Мы посмотрели по камерам видео наблюдения, они запечатлели как человек подходит к машине, что-то в нее бросает, после чего разгорается пожар», — рассказал анонимно читатель URA.RU. Поджог произошел около 01:30 ночи. Жители соседних домов теперь переживают за свои авто, так как боятся, что поджигатель может вернуться и за другими машинами. В пресс-службу УМВД по городу Перми отправлен запрос.