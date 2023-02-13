13 февраля 2023

В день святого Валентина в Перми сожгли авто

© Служба новостей «URA.RU»
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Сгоревший автомобиль. Челябинск, сгоревший автомобиль, автоутиль, каско, автострахование
Неизвестный поджог авто ночью на улице Сакко и Ванцетти Фото:

В Перми, ночью 14 февраля, на окраине неизвестный поджог авто. Об этом URA.RU рассказал местный житель.

«Ночью во дворе дома по ул. Сакко и Ванцетти неизвестный поджог машину одного из местных жителей. Мы посмотрели по камерам видео наблюдения, они запечатлели как человек подходит к машине, что-то в нее бросает, после чего разгорается пожар», — рассказал анонимно читатель URA.RU.

Поджог произошел около 01:30 ночи. Жители соседних домов теперь переживают за свои авто, так как боятся, что поджигатель может вернуться и за другими машинами. В пресс-службу УМВД по городу Перми отправлен запрос.

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В Перми, ночью 14 февраля, на окраине неизвестный поджог авто. Об этом URA.RU рассказал местный житель. «Ночью во дворе дома по ул. Сакко и Ванцетти неизвестный поджог машину одного из местных жителей. Мы посмотрели по камерам видео наблюдения, они запечатлели как человек подходит к машине, что-то в нее бросает, после чего разгорается пожар», — рассказал анонимно читатель URA.RU. Поджог произошел около 01:30 ночи. Жители соседних домов теперь переживают за свои авто, так как боятся, что поджигатель может вернуться и за другими машинами. В пресс-службу УМВД по городу Перми отправлен запрос.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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