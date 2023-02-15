«Госуслуги»: как сэкономить 2 млн рублей на покупке квартиры

«Госуслуги»: три вида господдержки позволят сэкономить более 2 млн рублей при покупке квартиры

Стоит воспользоваться тремя видами поддержки, чтобы сэкономить на покупке жилья Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

При оформлении ипотеки можно сэкономить до 2,3 миллиона рублей, если семья будет использовать три вида государственной поддержки. Среди них: маткапитал, льготная ставка по ипотеке и выплату для многодетных. Об этом сообщает сервис «Госуслуги».

«Семья с детьми может взять льготную ипотеку до 6%, использовать для первоначального взноса маткапитал и погасить долг выплатой для многодетных — все в рамках одного договора», — передает сервис «Госуслуги» в своем telegram-канале .

Оформить льготную ипотеку на два миллиона можно под 5,7% годовых, передает сервис. Срок уплаты кредита на жилье составляет 20 лет. Из-за разницы в 2% между льготной и рыночной ставкой экономия составит 570 тысяч рублей.

Для эффективной экономии семья может использовать маткапитал для первого взноса. Если в семье двое детей, рожденные до 2023 года, то маткапитал составит 600 тысяч рублей. С 2023 года размер маткапитала на первого ребенка будет увеличен до 590 тысяч рублей, а на второго до 780 тысяч рублей, сообщил глава Минтруда России Антон Котяков.

Если летом 2023 года у семьи рождается третий ребенок, то она может претендовать на уменьшение срока ипотеки на 6 лет и 8 месяцев. Также семья сможет получить 450 тысяч рублей.

При суммировании всех трех мер господдержка экономия составит 2,3 млн рублей. «Госуслуги» отмечают, что государство перечислит банку 1,62 млн рублей.