Некоторые ветераны ВОВ получат к 9 Мая подарки и денежные выплаты

Ветераны ВОВ Туркменистана получат денежные выплаты
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Подарки ветеранам будут вручены в торжественной обстановке
Подарки ветеранам будут вручены в торжественной обстановке Фото:

К 80-летию Победы ветераны Великой Отечественной войны в Туркмении получат денежные выплаты и подарки. Соответствующий указ подписал президент Сердар Бердымухамедов.

«В честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в торжественной обстановке вручить от имени президента Туркменистана ветеранам войны денежные подарки», — цитирует издание «Нейтральный Туркменистан» текст указа. Они добавили, что подарочная сумма составит 200 манатов (9 588 рублей), а также ветераны получат ценный подарок от имени главы государства. 

Туркменистан внес значительный вклад в победу над фашизмом, потеряв тысячи своих граждан. Страна сбыла ключевым транспортным узлом для переброски войск и грузов на фронт. Местные предприятия переходили на военное производство, а женщины и дети заменяли ушедших на войну мужчин. Туркменистан принял десятки тысяч эвакуированных и разместил у себя важные промышленные объекты. 

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К 80-летию Победы ветераны Великой Отечественной войны в Туркмении получат денежные выплаты и подарки. Соответствующий указ подписал президент Сердар Бердымухамедов. «В честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в торжественной обстановке вручить от имени президента Туркменистана ветеранам войны денежные подарки», — цитирует издание «Нейтральный Туркменистан» текст указа. Они добавили, что подарочная сумма составит 200 манатов (9 588 рублей), а также ветераны получат ценный подарок от имени главы государства.  Туркменистан внес значительный вклад в победу над фашизмом, потеряв тысячи своих граждан. Страна сбыла ключевым транспортным узлом для переброски войск и грузов на фронт. Местные предприятия переходили на военное производство, а женщины и дети заменяли ушедших на войну мужчин. Туркменистан принял десятки тысяч эвакуированных и разместил у себя важные промышленные объекты. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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