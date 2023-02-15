Как сохранить красоту и продлить молодость: 5 полезных пабликов «ВКонтакте»

Сообщества соцсетей, которые поделятся советами здоровой жизни Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Рекомендации экспертов на тему правильного ухода за своим здоровьем. URA.RU приводит пять полезных сообществ в социальной сети «ВКонтакте», которые сохранят ваше тело здоровым и красивым.

В этом сообществе пользователь может найти полезные советы на тему здоровья. Вам подойдет эта группа, если вы не знаете, как гармонны влияют на организм человека и почему важно делать дыхательные упражнения. Например, эксперты рассказывают как улучшить свое состояние, поменяв всего 1% процент привычек, и исправить свою осанку. В группе также есть полезные приложения: «Шаги», «Женский дневник» и «тренировки». Подойдет для тех, кто хочет оставаться красивым и здоровым.

Здесь вы найдете полезные советы для родителей на тему воспитания и здоровья детей. Сообщество предлагает подборку занятий с детьми, которые улучшает их состояние. Если вы не знаете как подобрать правильное питание для ребенка, то эта группа идеально подойдет для вас.

Это сообщество отлично подойдет тем, кто следит за своим здоровьем и хочет питаться правильно, используя народные рецепты. Вы найдете: способы поднять гемоглобин без мяса и какую еду можно есть с определенным типом лекарств.

Данное сообщество публикует рецепты по готовке бюджетной, но полезной еды. Также авторы делятся полезными советами на тему здорового тела.

Авторы данного сообщества публикуют продукты, которые помогут очистить организм от токсинов. Вам не нужно ходить в больницу для того, чтобы очистить сосуды. Для этого вам достаточно открыть холодильник и взять определенный набор продуктов.