Таксисты придумали способ обмануть систему платной парковки в аэропорту Сургута

17 февраля 2023 в 16:04 Размер текста - 17 +

По словам таксиста, сотрудники аэропорта знают о данной схема обмана, но молчат Фото: Анна Майорова © URA.RU Таксисты Сургута (ХМАО) нашли способ обойти систему платной парковки в аэропорту города с помощью обмена парковочными талонами. Об этом URA.RU рассказал местный водитель такси на условиях анонимности. «В аэропорту можно стоять бесплатно всего 15 минут. Но иногда приходится долго ждать клиента, и мы просто меняемся карточками, которые аппарат выдает на въезде с коллегами, заехавшими буквально на минуту забрать клиентов. Я отдаю ему свою карточку, на которой время уже заканчивается, а он мне свою, и у меня опять есть 15 минут. Вот и весь секрет», — сообщил собеседник. При этом таксист отметил, что сотрудники аэропорта очень лояльно относятся к таким махинациям. «Да все прекрасно это понимаю. Но хорошо, что идут на встречу нам и не выгоняют. А иначе у них перед въездом будет такое скопление машин. Ведь платить за парковку никто из таксистов не хочет. И так денег мало», — добавил собеседник. Ранее URA.RU сообщало, что жители Сургута жалуются на недоступность такси. Люди вынуждены ждать подачу машины около 20 минут.

Таксисты Сургута (ХМАО) нашли способ обойти систему платной парковки в аэропорту города с помощью обмена парковочными талонами. Об этом URA.RU рассказал местный водитель такси на условиях анонимности. «В аэропорту можно стоять бесплатно всего 15 минут. Но иногда приходится долго ждать клиента, и мы просто меняемся карточками, которые аппарат выдает на въезде с коллегами, заехавшими буквально на минуту забрать клиентов. Я отдаю ему свою карточку, на которой время уже заканчивается, а он мне свою, и у меня опять есть 15 минут. Вот и весь секрет», — сообщил собеседник. При этом таксист отметил, что сотрудники аэропорта очень лояльно относятся к таким махинациям. «Да все прекрасно это понимаю. Но хорошо, что идут на встречу нам и не выгоняют. А иначе у них перед въездом будет такое скопление машин. Ведь платить за парковку никто из таксистов не хочет. И так денег мало», — добавил собеседник. Ранее URA.RU сообщало, что жители Сургута жалуются на недоступность такси. Люди вынуждены ждать подачу машины около 20 минут.