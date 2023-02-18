Кадыров снял с себя ответственность за отставку Лапина

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что не причастен в перестановках командующих военными округами. Кадыров критиковал экс-командующего Центрального военного округа (ЦВО), генерал-полковника, Героя России Александра Лапина.
«Да, имея доступ к данным хода СВО, к информации о потенциале Российской армии, ее возможностях и многое другое, у меня может быть собственное мнение, которое я, как Рамзан Кадыров, тоже имею право высказать. Но не я назначаю на командные должности, и не я снимаю с них», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Он отметил, что у него прекрасные отношения с Минобороны и нет никаких разногласий.
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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что не причастен в перестановках командующих военными округами. Кадыров критиковал экс-командующего Центрального военного округа (ЦВО), генерал-полковника, Героя России Александра Лапина. «Да, имея доступ к данным хода СВО, к информации о потенциале Российской армии, ее возможностях и многое другое, у меня может быть собственное мнение, которое я, как Рамзан Кадыров, тоже имею право высказать. Но не я назначаю на командные должности, и не я снимаю с них», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Он отметил, что у него прекрасные отношения с Минобороны и нет никаких разногласий. Лапина отправили в отставку с должности главы ЦВО, на его место назначили генерала-лейтенанта Андрея Мордвичева. Также перестановки произошли в Западном и Южном военных округах, сообщает «Федеральное агентство новостей». Осенью Кадыров критиковал действия Лапина в Красном Лимане в ходе спецоперации на Украине. В Минобороны РФ тогда объясняли вывод союзных войск угрозой окружения силами ВСУ. Бывший командующий Сухопутными войсками Владимир Болдырев назвал критику Лапина «подковерной возней».