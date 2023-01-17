Генерал Болдырев обвинил Кадырова в «подковерной возне» за критику Лапина

17 января 2023 в 16:02 Размер текста - 17 +

Критиковать Лапина могут только президент России и министр, заявил Владимир Болдырев Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Критика от Главы Чечни Рамзана Кадырова генерал-полковника Александра Лапина является «подковерной возней». Об этом заявил Бывший командующий Сухопутными войсками Владимир Болдырев. «Давать оценку Лапину, а тем более критиковать его могут только два человека — это министр и президент нашего государства. Все остальное — просто пустые слова или подковерная возня, которая, может быть, поощряется откуда-то со стороны», — заявил Болдырев в разговоре с агентством РБК. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Лапин занимал должность командующего группировкой «Центр» в зоне СВО. После ухода армии России из Красного Лимана Кадыров раскритиковал генерал-полковника. В январе в СМИ стала появляться информация о назначении Лапина начальником Главного штаба Cухопутных войск России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не могут ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию. Его слова приводить RT.

Критика от Главы Чечни Рамзана Кадырова генерал-полковника Александра Лапина является «подковерной возней». Об этом заявил Бывший командующий Сухопутными войсками Владимир Болдырев. «Давать оценку Лапину, а тем более критиковать его могут только два человека — это министр и президент нашего государства. Все остальное — просто пустые слова или подковерная возня, которая, может быть, поощряется откуда-то со стороны», — заявил Болдырев в разговоре с агентством РБК. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Лапин занимал должность командующего группировкой «Центр» в зоне СВО. После ухода армии России из Красного Лимана Кадыров раскритиковал генерал-полковника. В январе в СМИ стала появляться информация о назначении Лапина начальником Главного штаба Cухопутных войск России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не могут ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию. Его слова приводить RT.