18 февраля 2023
17 февраля 2023

В Свердловской области устроят облаву на водителей

Сотрудники ГИБДД устроят облаву на водителей в Нижней Туре
© Служба новостей «URA.RU»
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Рейды пройдут с 20 по 21 февраля Фото:

В Нижней Туре Свердловской области 20 и 21 февраля сотрудники ГИБДД проведут профилактические рейды, направленные на снижение количества ДТП по вине водителей автобусов. Об этом сообщает пресс-служба отдела Госавтоинспекции МО МВД России «Качканарский».

«Госавтоинспекция проведет профилактическое мероприятие „Автобус“ на территории Нижней Туры. Рейды пройдут 20 и 21 февраля», — пишет ведомство в соцсети «ВКонтакте».

В Госавтоинспекции пояснили, что у водителей автобусов проверят документы, наличие путевых листов и полисов ОСАГО. Если вы стали свидетелем нарушений нижнетуринскими водителями общественного транспорта, то сообщайте информацию сотрудникам ГИБДД по телефону +7 (343) 422-54-50.

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В Нижней Туре Свердловской области 20 и 21 февраля сотрудники ГИБДД проведут профилактические рейды, направленные на снижение количества ДТП по вине водителей автобусов. Об этом сообщает пресс-служба отдела Госавтоинспекции МО МВД России «Качканарский». «Госавтоинспекция проведет профилактическое мероприятие „Автобус“ на территории Нижней Туры. Рейды пройдут 20 и 21 февраля», — пишет ведомство в соцсети «ВКонтакте». В Госавтоинспекции пояснили, что у водителей автобусов проверят документы, наличие путевых листов и полисов ОСАГО. Если вы стали свидетелем нарушений нижнетуринскими водителями общественного транспорта, то сообщайте информацию сотрудникам ГИБДД по телефону +7 (343) 422-54-50.
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