В Свердловской области устроят облаву на водителей

В Нижней Туре Свердловской области 20 и 21 февраля сотрудники ГИБДД проведут профилактические рейды, направленные на снижение количества ДТП по вине водителей автобусов. Об этом сообщает пресс-служба отдела Госавтоинспекции МО МВД России «Качканарский».
«Госавтоинспекция проведет профилактическое мероприятие „Автобус“ на территории Нижней Туры. Рейды пройдут 20 и 21 февраля», — пишет ведомство в соцсети «ВКонтакте».
В Госавтоинспекции пояснили, что у водителей автобусов проверят документы, наличие путевых листов и полисов ОСАГО. Если вы стали свидетелем нарушений нижнетуринскими водителями общественного транспорта, то сообщайте информацию сотрудникам ГИБДД по телефону +7 (343) 422-54-50.
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